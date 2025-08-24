Con el debut de Franco Mastantuono como titular, Real Madrid goleó 3-0 a Real Oviedo con un doblete de Mbappé

Franco Mastantuono , el joven mediocampista argentino del Real Madrid , tuvo su debut como titular este domingo frente al Real Oviedo en la segunda fecha de la Liga de España .

El flamante fichaje, procedente de River Plate en una cifra histórica para el fútbol local, cumplió 18 años este mes y ya se ganó un lugar en la alineación inicial del conjunto madrileño.

Oriundo de Azul, Mastantuono está entre los favoritos del entrenador Xabi Alonso, quien destacó en la conferencia de prensa previa: “posee movilidad, capacidad de asociación con los que tiene alrededor, no solo hace su jugada individual”.

El joven ingresó en el once en lugar de Brahim Díaz, tal como ocurrió en el partido anterior ante Osasuna, que el Real Madrid ganó 1-0. En ese encuentro Mastantuono disputó poco más de 20 minutos y dejó pinceladas de su calidad.

Un doblete de Kylian Mbappé, autor de tres de los cuatro tantos del Real Madrid en las dos jornadas de LaLiga disputadas, y un gol en el tiempo añadido de Vinícius, dieron el triunfo al equipo de Xabi Alonso ante el Oviedo en su regreso al Carlos Tartiere 24 años después.

Mbappé estuvo intratable y marcó un doblete para Real Madrid

El Real Madrid sostiene el ritmo del Barcelona y consiguió su segundo triunfo con buena imagen en Oviedo. Superior en el primer acto, abrió el partido a los 37 minutos en una gran acción de Mbappé, con giro y disparo cruzado.

El gol de Mbappé para el 1-0 de Real Madrid

Gol de Mbappé frente a Real Oviedo

El equipo ovetense buscó el empate en el segundo acto y lo acarició con un disparo de Kwasi Sibo al poste, antes de que en el minuto 83 Vinícius, que fue suplente, pusiese en bandeja el doblete a Kylian.

Doblete de Mbappé para el 2-0 del Merengue

Vini recuperó, asistió y Mbappé definió de primera para sellar su doblete en el 2-0 de Real Madrid ante Real Oviedo.





El brasileño cerró su buen partido marcando en el tiempo añadido el tercer gol madridista.

El gol de Vinicius para cerrar el resultado

Vinicius anota sobre el final el 3-0 de Real Madrid ante Real Oviedo. ¡Atención al picante festejo del brasileño!





El minuto a minuto de Real Oviedo vs Real Madrid