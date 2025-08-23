El tremendo elogio de Xabi Alonso a Mastantuono tras su debut en el Real Madrid: "Parece que Franco..."
El entrenador del conjunto madrileño habló en la previa del duelo frente al Real Oviedo y se deshizo en elogios de Franco Mastantuono, la nueva joya del club.
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, destacó la rápida adaptación del argentino Franco Mastantuono al señalar que “parece que lleve más tiempo” en una dinámica del primer equipo a la que se incorporó el 15 de agosto, un día después de cumplir la mayoría de edad.
“A Franco le veo bien, con una integración muy buena; parece que lleva más tiempo con nosotros del que realmente lleva. Le veo con una sonrisa. El otro día le vi bien. Entró con buen impacto y energía. Mañana entra en la convocatoria y tiene opciones como todos de poder jugar”, declaró en rueda de prensa el técnico madridista, que evidenció buenas sensaciones con el futbolista argentino, aunque no quiso desvelar si ya le ve preparado para ser titular en su equipo.
Xabi Alonso elogió a Franco Mastantuono
Además, Xabi Alonso destacó la polivalencia, de extremo y de interior, de Mastantuono y le nombró al referirse a los mejores lanzadores de faltas del club: “Puede jugar en la última línea y también de enganche. En River jugó mucho de 10 y luego se fue acomodando de extremo. Tiene calidad para jugar en las dos posiciones, tiene movilidad y capacidad de asociación. Es un jugador al que le gusta asociarse, no sólo su jugada individual”, valoró.
“Hay jugadores con mucha calidad. Arda Güler saca muy bien el balón parado; Trent también; Franco Mastantuono, tanto de córner como de falta directa saca bien, Kylian sacó el año pasado algunas… No lo hemos podido trabajar, todavía no nos ha dado tiempo; pero tenemos bastantes opciones”, analizó.
El Real Oviedo, el próximo partido de Mastantuono en el Real Madrid
El siguiente partido para Franco Mastantuono con el Real Madrid será este domingo en casa del Oviedo (16:30 hora de Argentina), en su primer encuentro de Primera División en su campo desde 2001, un encuentro que Xabi Alonso consideró importante para medir de su equipo el nivel lejos del Santiago Bernabéu: “Para la gente de Oviedo es un partido especial después de tantos años. Su primer partido de Liga allí. Vamos nosotros y para nosotros es muy importante también. Seguir creciendo fuera de casa será importante, el ser competitivos sin importar donde juguemos. Va a ser la tercera semana desde que empezamos y estamos expectantes por el partido de mañana”, declaró.
Fuente: EFE