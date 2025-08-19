La categórica sentencia de Xabi Alonso sobre Mastantuono tras su debut con el Real Madrid: "La camiseta no..."

Xabi Alonso se refirió a lo que fueron los primeros minutos de Franco Mastantuono en el Real Madrid en la victoria 1-0 sobre el Osasuna.

Franco Mastantuono por fin tuvo su tan esperado debut con el Real Madrid. Este martes 19 de agosto, 5 días después de haber cumplido los 18 años, sumó sus primeros minutos en el club más grande del mundo en lo que fue la victoria 1-0 sobre Osasuna en el Santiago Bernabéu por la fecha 1 de LaLiga 2025/26.

El joven crack de Azul ingresó en el segundo tiempo, a los 68', en reemplazo del marroquí Brahim Díaz. Para ese momento, ya estaban en ventaja en el marcador (Kylian Mbappé fue el autor del gol del triunfo de penal a los 51'). Durante el lapso que estuvo en cancha, contabilizó un total de 28 toques y un tiro al arco, que fue contenido por el arquero rival, Sergio Herrera.

Xabi Alonso opinó que a Mastantuono "no le pesó la camiseta" Xabi Alonso opinó que a Mastantuono "no le pesó la camiseta" En la conferencia de prensa post partido, Xabi Alonso habló tanto del ex River como de los demás debutantes en la Casa Blanca (Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras): "He visto que no les ha pesado ni la camiseta ni el pisar el Bernabéu. Han tenido una actuación correcta, han jugado serios, no han cometido errores. Los que han iniciado y Franco han dado buena energía, ha sido buena la mezcla con los que ya estaban. Ahora tenemos que preparar para el siguiente. Me quedo con cosas positivas", señaló de manera categórica.

Siendo más específico con el argentino, el DT explicó por qué decidió hacerlo ingresar a pesar de tener apenas un par de días en el Real Madrid: "Tiene pinta. Ha tenido buenos minutos. No había podido estar entrenando con nosotros, pero tenía muchas ganas y a veces lo anímico y lo emocional pesan más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto y es una buena noticia que haya hecho su debut".