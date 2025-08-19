Alejandro Garnacho rechazó la oferta de un gigante de Europa: quiere jugar en el Chelsea

Ya sin lugar en Manchester United, Alejandro Garnacho tiene en mente seguir su carrera en el Chelsea y no está abierto a escuchar otras propuestas.

El delantero hispano argentino del Manchester United de Inglaterra, Alejandro Garnacho, rechazó una oferta del Bayern Múnich de Alemania y le expresó a la dirigencia su deseo de jugar en el Chelsea, actual campeón del Mundial de Clubes de la FIFA.

El 21 de mayo pasado, los Red Devils cayeron por 1-0 en la final de la UEFA Europa League ante el Tottenham, partido donde el Bichito jugó solamente los últimos 20 minutos y, tras ello, explotó al asegurar que la temporada "fue una mierda, no le ganamos a nadie".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/1957825112771588096&partner=&hide_thread=false Chelsea are advancing in club to club talks for Alejandro Garnacho! Deal underway with Man United.



Excellent relationship between United CEO Berrada and Chelsea hierarchy.



Garnacho only wants #CFC and turned down an approach from Bayern in last 48h; no chance. pic.twitter.com/K7LHwECqFj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025 Por esto, el entrenador portugués Rubén Amorim lo marginó del plantel y el jugador empezó a buscar un nuevo destino, siendo el Chelsea quién apareció en el horizonte para quedarse con los servicios del delantero de 21 años. Garnacho tiene su contrato arreglado con el conjunto londinense pero queda que los clubes se pongan de acuerdo en las condiciones de la transferencia.

La oferta del Bayern Munich que rechazó Garnacho En medio de este acuerdo, el Bayern Múnich presentó una oferta por el campeón de América en 2024 pero el propio delantero desestimó el ofrecimiento ya que le expresó a los dirigentes del Manchester United que "me venden o me quedo acá sin jugar por los próximos 6 o 12 meses".