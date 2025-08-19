¡Lo quieren sí o sí! El Olympiakos de Grecia viene con todo por Santino Andino

En la previa del encuentro de Godoy Cruz ante Atlético Mineiro, se conoció que el equipo griego ofreció un monto superador para llevarse a la joya del Tomba.

Santino Andino tiene un pie en Europa. Que va a jugar en el viejo continente es un hecho, el tema es cuándo. Las condiciones le sobran. Varios clubes lo tienen en la mira. Y algunos buscan acelerar en este mercado de pases.

Godoy Cruz ya había recibido una oferta del Olympiakos de Grecia los primeros días del mes de julio. Allí fue cuando el club europeo empezó a negociar formalmente con el Tomba.

Ese primer ofrecimiento no convenció a los dirigentes, quienes automáticamente rechazaron la propuestas días después, por considerarla insuficiente.

En el medio de las negociaciones, el delantero de Godoy Cruz bajó su nivel junto con el equipo, mientras Esteban Solari era el DT del Expreso. Pero llegó Walter Ribonetto y el Chulu, a pesar de que su equipo perdió los dos partidos con el exentrenador de Talleres de Córdoba, parece haberse reencontrado con su mejor fútbol.

Desde Grecia lo notaron y ahora vienen a la carga con todo por el futbolista. Según el periodista Germán García Grova, el Olympiakos elevó la propuesta y ahora espera respuesta de la dirigencia tombina.