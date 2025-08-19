Caos en San Lorenzo: el autor de la cámara oculta a Moretti dijo estar arrepentido y dio una llamativa versión de los hechos

San Lorenzo se encuentra sumergido en una crisis económica e institucional casi sin precedentes, en la que en las últimas horas de produjo un pedido de quiebra por parte de la Justicia y renunció como presidente interino Julio Lopardo. En medio de este torbellino, podría llegar a recuperar su cargo Marcelo Moretti, quien se encontraba de licencia.

Su alejamiento del club se produjo tras el escándalo que se desató en abril con el informe de Canal 9 en el que se lo veía al máximo dirigente azulgrana meterse un fajo de billetes en el saco, al parecer, a modo de coima para promover juveniles. Curiosamente, justo el día en el que podría darse su regreso al club, el medio Doble Amarilla publicó un video de Alejandro Rojas, el hombre que confesó ser el autor de la cámara oculta.

El relato del autor de la cámara oculta a Marcelo Moretti El relato del autor de la cámara oculta a Marcelo Moretti "A mí me llamaron y me contrataron para hacer el video ese, una gente. Fui y lo hice porque me pagaban", comenzó su peculiar relato Rojas, quien estaba en el lugar supuestamente como acompañante de María José Scottini, la mujer que estaba reunida con Moretti. "Me pidieron ponerme los anteojos y grabar cuando el señor Moretti recibiera el dinero. Por lo que escuché, era una deuda que tenían con él y querían tener eso para guardarlo no sé para qué. Fue en dos días diferentes. Uno en la que se ve que le pagan 20 mil dólares y otro en que le dan otros 5 mil dólares que le debían", continuó.

En ese sentido, detalló las especificaciones que le pidieron para filmar a el presidente de San Lorenzo: "Me dijeron que lo grabara sí o sí en su despacho para que se viera que era ahí. Era una deuda que se ve que tenían con él y por lo que escuché le decían (a Scottini) 'aprovechá y pedile por el pibe'. Pero la deuda era por otra cosa, no sé por qué le debían", aseguró.

El informe con cámara oculta contra Marcelo Moretti El informe con cámara oculta contra Marcelo Moretti "Quisieron armar algo para perjudicarlo. Yo no tengo nada en contra de él, nunca me hizo nada. Me di cuenta cuando me peleé con esta gente. Sí, era para hacerle una cama", sostuvo a continuación. Y destacó: "El video lo tenía yo y al pelearme con ellos lo di y salió".