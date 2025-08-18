La polémica visita de Marcelo Moretti a la sede de San Lorenzo en medio de su proceso judicial

Marcelo Moretti apareció en Avenida La Plata junto a un escribano, pero no levantó su licencia. Crece la tensión dirigencial a la espera del fallo de la AFA.

Arde San Lorenzo. Marcelo Moretti apareció en la sede con un escribano y desató más tensión en Boedo. Foto: @moretti_cuervo

San Lorenzo amaneció con una noticia inesperada. Apenas horas después de la derrota ante Platense, Marcelo Moretti, presidente licenciado del club, se presentó en la sede de Avenida La Plata acompañado por un escribano público. Su ingreso, que buscó dejar constancia de “cuestiones legales”, sacudió la interna azulgrana y reavivó el debate sobre su posible regreso.

A pesar de la visita, a Moretti no se le permitió acceder a la oficina presidencial ni levantó la licencia por tiempo indeterminado que había solicitado mientras la justicia avanza con la investigación por administración fraudulenta. Según versiones dirigenciales, su presencia estaría vinculada al inminente fallo del Tribunal de Ética de la AFA, que podría habilitarlo a retomar sus funciones en el Comité Ejecutivo por falta de pruebas.

Moretti fue con un escribano a la sede de San Lorenzo Lopardo ejercerá como presidente y apuntó contra Moretti. Foto: @SanLorenzo El caos en San Lorenzo no se detiene y Moretti fue con un escribano a la sede de San Lorenzo. ¿Renuncia en puerta de Lopardo? Foto: @SanLorenzo La movida generó un temblor interno. Julio Lopardo, presidente interino, presentó su renuncia, y no sería el único. “No voy a continuar si Marcelo vuelve al club. Tengo una decisión tomada y no doy marcha atrás”, advirtió el secretario general Martín Cigna en diálogo con La Red hace unos días. Otros dirigentes podrían seguir el mismo camino si Moretti retoma su cargo.

En junio, el propio directivo electo en 2023 ya había anticipado sus intenciones de regresar. “El proyecto soy yo. Existen vocales suplentes para cubrir posibles salidas”, señaló en una entrevista con Mundo Azulgrana, aunque también admitió que su futuro dependía de lo que resolviera la justicia.