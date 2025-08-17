La tremenda sentencia del DT de los All Blacks sobre Los Pumas tras vencerlos en Córdoba: "Son realmente muy..."

El entrenador de Nueva Zelanda dejó una frase contundente sobre Los Pumas después del triunfo en el debut del Rugby Championship 2025.

eadLos All Blacks superaron 41-24 a Los Pumas en Córdoba y recuperaron el número uno del ranking mundial de selecciones. Tras el partido, el entrenador neozelandés Scott Robertson elogió al equipo argentino con una frase que sintetizó la intensidad del encuentro.

Qué dijo Scott Robertson tras el partido frente a Los Pumas La consulta inicial al head coach había sido si el regreso a la cima del ranking era un objetivo buscado y anhelado por su plantel. Sin embargo, Robertson eligió destacar la actuación de Argentina: “Esto simplemente demuestra lo difícil que es y lo ajustado que es y los márgenes. Argentina estuvo genial durante gran parte del partido esta noche. Se defendieron muy bien, son realmente muy apasionados”, subrayó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AllBlacks/status/1956856588234527198&partner=&hide_thread=false Lipovitan-D Rugby Championship off to a great start pic.twitter.com/TV5YyRm0BE — All Blacks (@AllBlacks) August 16, 2025 Mirá lo que dijo el head coach de los All Blacks La tremenda sentencia del DT de los All Blacks sobre Los Pumas tras vencerlos en Córdoba La tremenda sentencia del DT de los All Blacks sobre Los Pumas tras vencerlos en Córdoba El seleccionado argentino, dirigido por Felipe Contepomi, comenzó con el pie izquierdo su campaña en el Rugby Championship 2025. Si bien mostró buenos pasajes de juego e incluso logró colocarse a solo siete puntos en el inicio del segundo tiempo, la indisciplina volvió a pasar factura y permitió que Nueva Zelanda sacara ventaja.