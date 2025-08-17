La tremenda sentencia del DT de los All Blacks sobre Los Pumas tras vencerlos en Córdoba: "Son realmente muy..."
El entrenador de Nueva Zelanda dejó una frase contundente sobre Los Pumas después del triunfo en el debut del Rugby Championship 2025.
eadLos All Blacks superaron 41-24 a Los Pumas en Córdoba y recuperaron el número uno del ranking mundial de selecciones. Tras el partido, el entrenador neozelandés Scott Robertson elogió al equipo argentino con una frase que sintetizó la intensidad del encuentro.
Qué dijo Scott Robertson tras el partido frente a Los Pumas
La consulta inicial al head coach había sido si el regreso a la cima del ranking era un objetivo buscado y anhelado por su plantel. Sin embargo, Robertson eligió destacar la actuación de Argentina: “Esto simplemente demuestra lo difícil que es y lo ajustado que es y los márgenes. Argentina estuvo genial durante gran parte del partido esta noche. Se defendieron muy bien, son realmente muy apasionados”, subrayó.
Te Podría Interesar
Mirá lo que dijo el head coach de los All Blacks
El seleccionado argentino, dirigido por Felipe Contepomi, comenzó con el pie izquierdo su campaña en el Rugby Championship 2025. Si bien mostró buenos pasajes de juego e incluso logró colocarse a solo siete puntos en el inicio del segundo tiempo, la indisciplina volvió a pasar factura y permitió que Nueva Zelanda sacara ventaja.
El equipo oceánico marcó seis tries, incluidos dos de Samisoni Taukei´aho en los minutos finales, que liquidaron el encuentro en el estadio Mario Alberto Kempes. Con este triunfo, los All Blacks iniciaron con el pie derecho el certamen, mientras que Los Pumas buscarán revancha el próximo sábado en el estadio José Amalfitani, en la última vez que recibirán a Nueva Zelanda en condición de local dentro del torneo.