El sincericidio de Gonzalo García tras la caída de Los Pumas ante los All Blacks: "Nos comimos 40 puntos, no es solamente..."

Gonzalo García, medio scrum de Los Pumas, analizó la derrota contra los All Blacks en el debut del Championship y fue muy autocrítico con sus conclusiones.

Los Pumas no arrancaron de la mejor manera el Rugby Championship 2025. Por la fecha 1, cayeron este sábado por 24-41 ante los All Blacks en Córdoba. Aunque por momentos hicieron un buen partido y se pusieron a distancia de un try, la categoría del elenco kiwi se hizo notar y se llevaron una victoria inapelable.

Si bien el torneo recién comienza, el elenco nacional deberá afrontar lo que queda del certamen con poco margen de error si es que quiere pelear por los primeros puestos. Igualmente, tendrá pronta revancha contra Nueva Zelanda, a la que volverá a enfrentar este sábado 23, ahora en cancha de Vélez.

Luego de la derrota, Gonzalo García, uno de los puntos más fuertes de Argentina durante el partido, habló con la prensa y dejó sus impresiones respecto de lo que fue en estreno en la campeonato: "Me quedo con un sabor amargo por el resultado, pero sabemos las cosas en las que tenemos que trabajar", apunto en un principio.

Por otro lado, se mostró en desacuerdo en que lo eligieran como una de las figuras de Los Pumas: "No coincido. Tuve algunos errores clave, errores de manejo que son notorios, en momentos importantes, que a mí no me dejan conforme", reconoció el medio scrum tucumano.

En cuanto a los aspectos que siente que el equipo tiene que mejorar, fue bastante preciso: "Sin duda tenemos que trabajar en la disciplina. Hicimos muchos penales seguidos en el arranque y los pagamos caro. Después de eso, es difícil ponerse en partido durante los 80 minutos".