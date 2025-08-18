Los Pumas preparan el segundo partido ante los All Blacks, con novedades en el plantel

El Seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, jugarán el próximo sábado en cancha de Vélez, por la fecha 2 del torneo, tras la derrota en Córdoba.

El Seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, jugará el próximo sábado a las 18.10 en el estadio José Amalfitani, de Vélez Sarsfield, el segundo encuentro del Rugby Championship, otra vez ante los All Blacks, luego de lo que fue la derrota del pasado fin de semana ante el mismo rival, en Córdoba, por 41 a 24.

El equipo que conduce Felipe Contepomi, que contará nuevamente con los mendocinos Rodrigo Isgró, titular en la derrota del sábado, y Juan Martín González, quien ingresó algunos minutos en ese partido, tendrá novedades en el plantel, pensando en la revancha.

Uno de los chicos que se encontraba como jugador desarrollo será remplazado. Se trata de Nicolás D'Amorim. Su lugar será ocupado por Benjamín Grondona, jugador de Bristol Bears de Inglaterra, quien será parte del equipo durante la semana de entrenamiento en Buenos Aires, en la previa de la segunda fecha del Rugby Championship.

Grondona jugó su primer partido con la camiseta de Los Pumas en la ventana de julio, ante el Seleccionado de Inglaterra. La oportunidad le llegó tras disputar 16 encuentros con el Bristol en la temporada: 10 en la Premiership, dos en la Champions Cup y cuatro en la Copa de Inglaterra.

Las posiciones del Rugby Championship disputada la primera jornada, tras los triunfos de Australia y Nueva Zelanda: