El motivo por el que un jugador de los All Blacks no quiso ir a la Bombonera con sus compañeros: "Fui a..."
Un jugador de los All Blacks decidió no ir a ver el partido de Boca-Racing en la Bombonera junto al resto de sus compañeros por un motivo particular.
Este sábado a las 18:10 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, Los Pumas debutarán en el Rugby Championship 2025 ante los All Blacks, considerado el mejor combinado nacional en la historia del deporte. De cara a este encuentro, los neozelandeses decidieron viajar una semana antes del partido ante Argentina y aprovecharon para visitar diferentes lugares icónicos del país.
Uno de ellos fue la Bombonera. La gran mayoría del plantel de la Selección de Nueva Zelanda de Rugby estuvo presente el pasado sábado en Brandsen 805 para disfrutar el atractivo empate 1-1 entre Boca y Racing por la cuarta fecha del torneo Clausura. Incluso, Scott Robertson, el head coach del team neozelandés, y Beauden Barrett hablaron durante la semana sobre lo que significó para ellos presenciar un apasionante partido de fútbol argentino.
Un jugador de los All Blacks no fue a La Bombonera y dio su motivo
No obstante, no todos los jugadores decidieron ir a La Boca y presenciar el encuentro de fútbol. Uno de ellos fue Jordie Barrett, jugador que se perfila como titular para el encuentro ante Los Pumas al igual que sus hermanos, aseguró que en vez de ir a ver al cuadro azul y oro fue a jugar al golf: "No puedo decir mucho sobre Boca Juniors porque fui a jugar al golf", sentenció el back.
A su vez, el jugador de Leinster que fue una de las grandes noticias de la semana junto a otros tres compañeros por ayudar a levantar un auto en pleno centro de Buenos Aires, dejó en claro que jugar al golf fue la excusa perfecta para aprovechar "un día soleado para estar afuera" y, a su vez, "una buena forma de mantenerse despierto" tras un largo y desgastante viaje desde Nueva Zelanda.
Así está el historial entre los All Blacks y Los Pumas
Respecto del historial de enfrentamientos entre Los Pumas y Nueva Zelanda, hay un claro favoritismo para los visitantes, que nunca cayeron en nuestra tierra. Sin embargo, los argentinos consiguieron vencer en tres ocasiones y la brecha se ha acortado en los últimos años. De todas formas, los All Blacks ganaron 39 encuentros de los 43 ante los albicelestes en toda la historia.
Asimismo, en cuanto a los partidos disputados en el Rugby Championship, Nueva Zelanda venció en 20 oportunidades y Los Pumas en 3. Respecto de los triunfos argentinos, fueron 25 a 15 en 2020 en Sidney, 25 a 18 en 2022 en Christchurch y 38 a 30 en 2024 en Wellington.