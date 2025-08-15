Contepomi confirmó la formación de Los Pumas y Rodrigo Isgró será titular ante los All Blacks

Los Pumas ya tienen todo listo para recibir a los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba este sábado a las 18:10, y se confirmó la presencia del mendocino Rodrigo Isgró en la alineación titular. Sera el debut del equipo argentino en una nueva edición del Rugby Championship.

El entrenador Felipe Contepomi confirmó a los 15 iniciales de Los Pumas en la tarde del jueves en conferencia de prensa, quienes afrontarán el primero de los dos test match que tendrán en el país contra Nueva Zelanda.

En cuanto al representante mendocino , Rodrigo Isgró nació el 24 de marzo de 1999, es wing y surgió del histórico Mendoza Rugby Club. El jugador mide 1,85, pesa 95 kilos y debutó en el equipo nacional el 15 de julio de 2023 ante Australia. En el seleccionado tiene 10 puntos, ya que anotó 2 tries. Además, ya formó parte del plantel que disputó el Mundial de Rugby 2023. En tanto, su coterráneo Juan Martín González esperará su oportunidad en el banco de suplentes.

Los equipos que se medirán en Córdoba este sábado por la tarde formarán de la siguiente manera:

Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi; Guido Petti, Juan Martín González; Simón Benítez Cruz; Santiago Carreras, Justo Piccardo.

All Blacks:

Ethan De Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell; Scott Barrett, Fabian Holland; Tupou Vaa’i, Du’Plessis Kirifi, Ardie Savea; Cortez Ratima, Beauden Barrett; Rieko Ioane, Jordie Barrett, Billy Proctor; Sevu Reece, Will Jordan. DT: Scott Robertson.

Suplentes: Samisoni Taukei’aho, Ollie Norris, Pasilio Tosi; Patrick Tuipulotu, Samipeni Finau; Finlay Christie; Anton Lienert-Brown, Damian McKenzie.

Así está el historial entre ambos

Respecto del historial de enfrentamientos entre Los Pumas y Nueva Zelanda, hay un claro favoritismo para los visitantes, que nunca cayeron en nuestra tierra. Sin embargo, los argentinos consiguieron vencer en tres ocasiones y la brecha se ha acortado en los últimos años. De todas formas, los All Blacks ganaron 39 encuentros de los 43 ante los albicelestes en toda la historia.

Asimismo, en cuanto a los partidos disputados en el Rugby Championship, Nueva Zelanda venció en 20 oportunidades y Los Pumas en 3. Respecto de los triunfos argentinos, fueron 25 a 15 en 2020 en Sidney, 25 a 18 en 2022 en Christchurch y 38 a 30 en 2024 en Wellington.