Cambio de fecha para el encuentro entre Independiente Rivadavia y Tigre por la Copa Argentina: cuándo juegan

El encuentro por los cuartos de final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Tigre fue reprogramado y se llevará a cabo el viernes 5 de septiembre, a las 21, en la cancha de Newell´s Old Boys. Lo llamativo es que el partido se jugará en medio de las fechas eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.

El pedido para cambiar el día y el horario del partido había sido elevado por ambos clubes, por lo que desde la organización optaron por modificar la fecha original, el 26 de agosto, por el viernes 5 de septiembre en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario. Es decir, un día después de que la Selección argentina reciba a Venezuela a las 20:30 en el Monumental en su última presentación como local en el año.

Además, cabe tener en cuenta que Independiente Rivadavia y Tigre también estarán frente a frente en Victoria el viernes 22 de agosto a las 20 por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. En esta competencia, ambos conjuntos comparten la misma cantidad de puntos, 31, en la tabla anual que definirá los cupos para las copas internacionales.

De todas formas, la Lepra tiene la mira puesta en el domingo, cuando reciba a Boca Juniors en el estadio Malvinas Argentinas a las 20:30, encuentro clave para recuperar posiciones en el Clausura y volver a ingresar en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Por su parte, el Matador visitará a Racing el viernes a las 21.

Así son los cruces de octavos de final de la Copa Argentina Con todo confirmado para el partido entre Independiente Rivadavia y Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina, cabe destacar que el ganador esperará en semifinales por el ganador del encuentro entre Racing Club de Avellaneda, que espera rival, ya que River Plate y Unión de Santa Fe tienen pendiente su partido de octavos, el cual se disputará en Mendoza el jueves 28 de agosto. Así está el cuadro de cuartos de final: