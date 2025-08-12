Alfredo Berti arma el rompecabezas: qué equipo tiene en mente el DT para recibir a Boca

Alfredo Berti sabe que el equipo tiene que mejorar urgente. El arranque del Torneo Clausura no fue el esperardo para este Independiente Rivadavia que tiene un buen equipo, pero que no está encontrando el funcionamiento que imaginaban todos en esta segunda mitad de año.

Si bien la Lepra consiguió buenos resultados en la Copa Argentina , lo que le permitió meterse ya entre los 8 mejores equipos del torneo, en el campeonato de Primera División arrancó con una derrota de local ante Newell's , luego le ganó a Barracas Central de visitantes, pero después empató con Belgrano en el Gargantini y perdió con Estudiantes en La Plata.

La cosecha de 4 puntos sobre 12 posibles es escasa de acuerdo a la expectativa previa. Por eso, el entrenador, que se caracteriza por cambiar lo menos posible, intenta buscar variantes de cara al compromiso que tiene por delante, que es nada más ni nada menos que Boca Juniors , el próximo domingo a las 20.30 en el Malvinas Argentinas, por la fecha 5 del torneo.

El DT de Independiente Rivadavia , Alfredo Berti, está obligado a cambiar: primero, por la lesión de Alex Arce (desgarro) y segundo, porque necesita que su equipo mejore desde lo futbolístico.

Arce tiene un reemplazante natural en el plantel y es un hecho que el entrenador acudirá a él: se trata de Fabricio Sartori . Allí no habrá sorpresas. Al mismo tiempo, pensando en mejorar al equipo, el DT tiene varias cuestiones en mente de cara al encuentro con el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo .

Arce Lepra Arce se pierde el choque con Boca por un desgarro. Prensa CSIR

Primero debe pensar en los laterales. Luciano Gómez es una fija y Pedro Souto es el que aún no conforma. La alternativa allí sería Gómez por izquierda y Mauricio Cardillo por derecha, aunque este último ingresaría en la zona de volantes y la defensa seguiría tal cual está.

En el mediocampo, hay dos nombres que no se tocan: Tomás Bottari y Maxi Amarfil. El tercero en cuestión tiene todos los boletos para ser el que espere su oportunidad en el banco de suplentes a partir del próximo encuentro: Thomas Ortega. ¿Qué piensa hacer Berti allí? Poner a Cardillo por Ortega como volante interno es la primera opción y Matías Fernández ocuparía el lugar de Nicolás Retamar, pero como enlace, no como extremo. En ese caso, la Lepra jugaría con cuatro mediocampistas y Sebastián Villa y Sartori como delanteros.

Aunque también existe la posibilidad de que Fernández ingrese por Ortega y Retamar siga en cancha. Allí, el DT no tocaría el 4-3-3, con el ex Excursionistas como interno.

Berti sigue acomodando piezas y tiene un par de días más por delante para definir el equipo que saltará al Malvinas Argentinas el domingo. De acuerdo a estas probables modificaciones, el once titular que se perfila es el siguiente: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer y Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maxi Amarfil y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabricio Sartori.

Aunque existe la posibilidad de que el once inicial sea: Centurión; Gómez, Villalba, Studer y Souto (o Cardillo); Fernández, Bottari, Amarfil; Retamar, Villa y Sartori.