Copa Argentina: la Lepra ya tiene fecha, hora y sede confirmadas para jugar ante Tigre
Independiente Rivadavia enfrenta a Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina. Todo listo para ese partido.
Independiente Rivadavia va por el sueño de meterse entre los cuatro mejores equipos de la Copa Argentina. Su rival es Tigre, que también quiere ganar por primera vez el certamen federal.
Más allá de que ya era un secreto a voces, no se había hecho oficial la sede, la fecha y la hora del encuentro por los cuartos de final. Y hoy, finalmente, a través de sus redes sociales, la organización lo confirmó: la Lepra de Alfredo Berti y el Matador de Diego Davobe jugarán el próximo martes 26 de agosto a las 21.10 en el Coloso Marcelo Bielsa, estadio de Newell's Old Boys de Rosario.
La Lepra llega a este encuentro tras dejar en el camino a Platense, el último campeón del fútbol argentino, y a Central Córdoba de Rosario. Anteriormente, en el comienzo del torneo, eliminó a Estudiantes de Caseros.
Mientras tanto, el conjunto de Victoria se metió entre los ocho mejores tras eliminar a Berazategui, Banfield y San Lorenzo.
La agenda de la Lepra
Independiente Rivadavia tiene por delante una serie de compromisos muy importantes para levantar cabeza, ya que el arranque en el Torneo Clausura no ha sido el esperado, con dos derrotas, un empate y un triunfo.
Tras la caída ante Estudiantes de La Plata, la Lepra enfrentará por la fecha 5 del certamen local nada menos que a Boca Juniors en Mendoza, el domingo 17 de agosto. Luego será visitante de Tigre, el viernes 22 de agosto, por la fecha 6.
Tras ese juego, volverá a enfrentar al Matador de Victoria por Copa Argentina, el martes 26 de agosto y luego recibirá a Argentinos Juniors, de nuevo por el Clausura, con fecha y hora a confirmar.