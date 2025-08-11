Copa Argentina: la Lepra ya tiene fecha, hora y sede confirmadas para jugar ante Tigre

Independiente Rivadavia enfrenta a Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina. Todo listo para ese partido.

Independiente Rivadavia va por el sueño de meterse entre los cuatro mejores equipos de la Copa Argentina. Su rival es Tigre, que también quiere ganar por primera vez el certamen federal.

Más allá de que ya era un secreto a voces, no se había hecho oficial la sede, la fecha y la hora del encuentro por los cuartos de final. Y hoy, finalmente, a través de sus redes sociales, la organización lo confirmó: la Lepra de Alfredo Berti y el Matador de Diego Davobe jugarán el próximo martes 26 de agosto a las 21.10 en el Coloso Marcelo Bielsa, estadio de Newell's Old Boys de Rosario.

La Lepra llega a este encuentro tras dejar en el camino a Platense, el último campeón del fútbol argentino, y a Central Córdoba de Rosario. Anteriormente, en el comienzo del torneo, eliminó a Estudiantes de Caseros.

Mientras tanto, el conjunto de Victoria se metió entre los ocho mejores tras eliminar a Berazategui, Banfield y San Lorenzo.

PARTIDO CONFIRMADO@catigreoficial @CSIRoficial



Cuartos de Final

Martes 26/8

21.10 hs

Coloso Marcelo Bielsa de Rosario (@Newells)#CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa pic.twitter.com/gGNYw2HaHl — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) August 11, 2025 La agenda de la Lepra Independiente Rivadavia tiene por delante una serie de compromisos muy importantes para levantar cabeza, ya que el arranque en el Torneo Clausura no ha sido el esperado, con dos derrotas, un empate y un triunfo.