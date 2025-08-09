Expectativa por el duelo entre la Lepra y Tigre por la Copa Argentina: dónde se juega

La Lepra se enfrentará a Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se llevaría a cabo el martes 26 de agosto en el estadio de Newell's.

Sebastián Villa en el duelo entre la Lepra y Platense por la Copa Argentina que se disputó en la cancha de Newell's Old Boys.

Independiente Rivadavia se enfrentará ante Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina en duelo histórico para el equipo del Parque General San Martín. El encuentro se llevaría a cabo el martes 26 de agosto en el estadio de Newell's Old Boys, en la Ciudad de Rosario, donde la Lepra eliminó a Platense.

El estadio Coloso Marcelo Bielsa será el escenario del partido entre los Azules y el Matador de Victoria, aunque resta por conocerse la confirmación oficial. Si bien es cierto que por una cuestión de distancias la cancha de Newell's favorecería a Tigre, cabe destacar que la Lepra no solo eliminó a Platense allí en la definición por penales, sino que también venció al conjunto local en el arranque del Apertura.

También, es un estadio que trae buen augurio para el arquero Ezequiel Centurión, ya que fue donde le contuvo un penal a Ever Banega en la primera fecha del Apertura 2025, que fue triunfo de Independiente Rivadavia con gol de Mauro Peinipil, y se lució en la definición desde los doce pasos contra el Calamar, al contener dos remates, por la Copa Argentina.

Ahora, falta conocer el horario del partido y la confirmación oficial, tanto del día como de la sede, pero todo marcha en ese sentido, por lo que Independiente, que llega de eliminar a Central Córdoba en forma agónica en San Luis, buscará obtener su pase a semifinales en un reducto que le sienta bien.

El cuadro de cuartos de final de la Copa Argentina A tan solo tres partidos de cumplir un sueño, la Lepra tendrá un duro escollo ante Tigre. En tanto, en caso de pasar de fase, podría verse las caras con alguno de los candidatos, como Racing Club o River, aunque Unión de Santa Fe intentará dar dos batacazos para alcanzar esa instancia. Así serán los cruces de cuartos de final: