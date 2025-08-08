Sale Solari, entra Ribonetto: Godoy Cruz tiene nuevo DT

Walter Ribonetto, ayudante en 2018 y con reciente paso por Melgar, asumirá en Godoy Cruz y debutará en la Copa Sudamericana.

Walter Ribonetto durante su paso por Talleres. "Tino" vuelve a Godoy Cruz, esta vez como entrenador principal.

La derrota como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata fue el punto final para la etapa de Esteban Solari al frente de Godoy Cruz. La dirigencia tombina decidió poner fin a su ciclo después de apenas seis meses y ya acordó el arribo de un viejo conocido para asumir el cargo.

Ribonetto, el nuevo DT de Godoy Cruz El elegido es Walter Ribonetto, quien en 2018 integró el cuerpo técnico de Diego Dabove en el Expreso. Con experiencia como DT principal, dirigió a Talleres de Córdoba durante 2024, firmando una buena campaña, y tuvo un último paso por Melgar de Perú con resultados irregulares.

ribonetto Walter Ribonetto, en su etapa anterior como ayudante de Diego Dabove Según confirmaron fuentes cercanas a la institución, Ribonetto ya tiene todo acordado de palabra y, si no surge ningún contratiempo, firmará contrato hasta diciembre de 2026. Su llegada se concretará de inmediato: este sábado se hará cargo del plantel y comenzará a trabajar con vistas a un debut exigente.