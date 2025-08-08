Esteban Solari, silbado y con un pie afuera: qué es lo que verdaderamente cansó al hincha del Tomba

Godoy Cruz perdió en el Feliciano Gambarte ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Por qué el hincha ya no quiere saber más nada con Esteban Solari.

El hincha de Godoy Cruz explotó. La derrota de este jueves ante Gimnasia y Esgrima La Plata, 1-2 en el Feliciano Gambarte, fue la gota que rebalsó el vaso. El equipo venía de tres empates consecutivos y ahora sufrió una caída muy dolorosa. Encima, con una agenda por delante que asusta: los octavos con Atlético Mineiro, River en el Monumental y Vélez Sarsfield en casa.

En este contexto, ya se empieza a mirar de reojo el descenso. El torneo es corto y si bien hay clubes más complicados que el Tomba, están todos muy cerca y el presente no es muy alentador.

Al mismo tiempo, hay una pequeña luz de esperanza en la Copa Sudamericana porque allí da la sensación de que el equipo 'cambia el chip', aunque teniendo en cuentas las últimas presentaciones, parece que esa luz se ha ido apagando de a poco. A esta altura, ya nadie confía en el equipo y, mucho menos, en el entrenador.

¿Por qué? Por los resultados, está claro. A nadie le gusta que su equipo no gane y mucho menos que pierda como lo hizo este jueves Godoy Cruz. Pero la respuesta también puede encontrarse en otros lugares. En este caso, específicamente, en las decisiones y en las formas del DT.

La gente se cansó de no entenderlo, de no saber qué busca, de no interpretar qué quiere. Y, por ende, le asusta pensar que pueda tener continuidad en el banco del Expreso. Por eso, ante el Lobo platense, el público ni siquiera espero el arranque del partido para desaprobarlo: lo silbaron antes, durante y después del encuentro, una reacción pocas veces vista con la gente del Tomba.