¡Una verdadera fiesta! Julián Santero revolucionó el parque con su Mustang campeón del TC

Una verdadera fiesta se vivió este jueves en Mendoza con la presencia de Julián Santero y el Ford Mustang con el que se consagró campeón del Turismo Carretera frente a los Portones del Parque General San Martín. El "mendocino volador" atrajo a una multitud.

Miles de fanáticos aprovecharon la ocasión para saludar al piloto de Guaymallén, vigente campeón de Turismo Carretera y primer mendocino en lograrlo. La gente se sacó fotos y vivió la experiencia de escuchar de cerca el rugido del auto que hizo historia.

El corredor mendocino se mostró distendido y emocionado frente al cariño de la gente en el parque. “Correr en Mendoza es mi gran anhelo, pero este recibimiento me llena el alma. Es como hacerlo en casa”, expresó Julián Santero. Además, hubo sorteos y merchandising en una jornada para recordar por siempre.

Ahora, Santero se presentará en el circuito El Villicum, en San Juan, en el Desafío de las Estrellas de Turismo Carretera, que tendrá su novena edición.