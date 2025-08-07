¡Imperdible! Julián Santero presentará su auto en el Parque San Martín y Matías Jalaf lo hizo en el centro

Julián Santero presentará en el Parque General San Martín el Mustang del Turismo Carretera con el que se consagró campeón. Jalaf presentó el suyo esta mañana.

Los amantes del automovilismo y los mendocinos en general vivirán una tarde inolvidable en el Parque General San Martín cuando Julián Santero presente este jueves el Mustang del Turismo Carretera con el que se consagró campeón. Será a las 17 frente a los Portones en una exhibición con entrada libre.

Mientras tanto, Matías Jalaf, el otro piloto mendocino de la categoría, hizo lo propio en el centro ante un montón de gente que acercó a presenciar el evento.

Este jueves 7 de agosto, a partir de las 17, uno de los máximos exponentes del automovilismo argentino y primer mendocino campeón de Turismo Carretera, se presentará frente a los Portones del Parque General San Martín con el auto Mustang que lo llevó a la gloria. La exhibición será gratuita y cuenta con el respaldo de FISPA Corse y la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera).

La invitación del propio Julián Santero Santero en Mendoza Desde su cuenta de Instagram, el piloto mendocino invitó a los amantes del automovilismo a participar de una jornada que será inolvidable: "Mi sueño es correr en TC de local, pero esto es casi lo mismo ! Jueves que viene vamos a estar con el Mustang en los portones y después vamos a dar una vuelta por el parque ! Los espero a todos ahí !! Vamos a sortear entradas para la carrera de San Juan y vamos a repartir algunos regalitos!".

Se espera una masiva asistencia, por lo que se recomienda llegar con anticipación para disfrutar el evento desde una buena ubicación.