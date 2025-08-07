Video: los golazos de un ex Tomba que la rompe en la MLS y que marcó dos ante el Necaxa de Gago

El exfutbolista de Godoy Cruz marcó el primero y el quinto de la goleada 5 a 1 de su equipo al Necaxa de México por la Leagues Cup.

En el Orlando City ya lo tildan de "leyenda". Llegó en enero de 2023 y en dos años y medio en este club de la MLS ya dejó su sello. Lo hizo también en el Tomba en el poco tiempo en el que estuvo. Se trata de Martín Ojeda, que este miércoles por la noche anotó dos de los 5 goles con los que su equipo venció 5 a 1 al Necaxa de Fernando Gago, por la Leagues Cup.

Fue un paseo del equipo norteamericano y el volante ofensivo/delantero argentino, que vistió la camiseta de Godoy Cruz desde noviembre de 2020 hasta diciembre de 2022, se lució. Marcó el primero y el quinto. Los otros tres fueron del colombiano Luis Muriel, en un encuentro correpondiente a la fecha 3 del certamen que enfrenta a los equipos de la Liga MX con los de la MLS.

En el equipo de Gago fue titular otro ex futbolista del Expreso, Tomás Badaloni.

El primero de Ojeda fue realmente un golazo. Tras una habilitación desde el costado derecho, el zurdo la agarró de volea desde el centro del campo, casi a la altura de la medialuna del área y la clavó al palo izquierdo del arquero argentino Ezequiel Unsain, en el primer tiempo.

Luego llegó el turno de su segundo tanto, en la recta final del partido. Tras una gran habilitación, el ex Godoy Cruz picó al vacío, ganó la posición y definió cruzado para dejar sin chances al arquero.