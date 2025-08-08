La fuerte frase de Marcos Rojo a Gustavo Costas cuando lo llamó para ir a Racing: "Tengo sed de revancha y ganas de..."

Marcos Rojo será nuevo refuerzo de la Academia por pedido del DT, que previo a su arribo tuvieron una charla y le dijo una llamativa sentencia.

La fuerte frase que Marcos Rojo le dijo a Gustavo Costas en su charla previo a llegar a Racing. Foto: Télam

Es oficial: Marcos Rojo será nueva jugador de Racing por pedido expreso de Gustavo Costas. El marcador central de 34 años firmó este viernes por la mañana su rescisión de contrato con Boca (faltaban cinco meses de contrato) y unos minutos después, se confirmó que se hará la revisión médica por la tarde y firmará contrato con la Academia.

Este es un gran salto de calidad para el plantel del elenco de Avellaneda que afrontará la triple competencia: Copa Libertadores (juega los octavos de final ante Peñarol), el torneo Clausura y la Copa Argentina (espera en cuartos por el ganador de River-Unión). Ahora, la dirigencia de Racing se tendrá que mover rápido, ya que este viernes a las 18:00 finaliza el periodo de inscripción para los refuerzos de cara a los octavos de final del certamen continental.

La frase que le dijo Marcos Rojo a Gustavo Costas previo a su llegada a Racing Por su parte, Gustavo Costas también festeja debido a que es un futbolista de su agrado y que le pidió a la CD que haga el esfuerzo por traerlo. Tal es así, que antes de que se confirmara la noticia ambos habían tenido una charla y con la noticia ya confirmada se reveló la fuerte frase que el defensor zurdo le dijo a su nuevo entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1953819707280163149&partner=&hide_thread=false #AHORA - "NOTICIA CONFIRMADA, MARCOS ROJO VA A JUGAR EN RACING. EN UN RATITO SE HACE LA REVISIÓN MÉDICA"



@DavilaTomi



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/p52RGYY0Zx — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2025 "Tengo sed de revancha y ganas de jugar la Libertadores", fue lo que le dijo Marcos Rojo a Costas, según informó Tomás Dávila, periodista que sigue el día a día de Racing para ESPN. Esta sentencia hace alusión a los últimos meses que transitó el ex Valencia y Manchester United en el cuadro de la Ribera, donde fue marginado por Miguel Ángel Russo durante el Mundial de Clubes.

La elocuente frase de Gustavo Costas cuando le preguntaron si llamó a Rojo Por otro lado, luego de lo que fue la goleada a Riestra por 3-0 y clasificación a cuartos de final de Copa Argentina, Gustavo Costas habló en conferencia de prensa y una de las consultas fue sobre la posible llegada del futbolista que disputó dos mundiales con la Selección argentina.