Bombazo: el club grande que va con todo por Marcos Rojo por pedido de su DT, tras irse libre de Boca

Marcos Rojo aceptó la oferta de rescisión de contrato y dejará el Xeneize este viernes. Ante ello, un gigante del fútbol local va a la carga por él.

Se terminó el ciclo de Marcos Rojo en Boca. Luego de no llegar a un acuerdo con la dirigencia, el marcador central de 34 años aceptó la oferta de rescisión de contrato que le hizo la CD encabezada por Juan Román Riquelme. De esta forma, el futbolista cobrará hasta el último día que estuvo en el club y este viernes a las 11 firmará los papeles para hacer oficial su desvinculación con el Xeneize.

Ante ello, el futuro del ex Valencia y Manchester United parecía indicar que estaría en Estudiantes de La Plata, ya que tuvo una conversación con Juan Sebastián Verón para volver al club que lo vio nacer. Sin embargo, en las últimas horas, esta noticia se fue enfriando poco a poco, a tal punto que parece lejana y esto se debe a que los hinchas del León no aceptan la vuelta del zaguero, ya que lo consideran como una persona “no grata”.

Gustavo Costas pidió a Marcos Rojo y Racing podría avanzar en la negociación Con su llegada al Pincha casi caída, Marcos Rojo podría continuar su carrera en Racing, club que hace unos días lo sondeó, pero nunca hubo una oferta normal. No obstante, tras la decisión de rescindir su contrato y la dirigencia del elenco de Avellaneda podría moverse rápidamente y abrochar la llegada del futbolista debido a que Gustavo Costas lo pidió y lo quiere en su plantel.

Marcos Rojo podría continuar su carrera en Racing por pedido de Gustavo Costas. En un principio la CD de la Academia aseguró que el mercado de pases estaba cerrado definitivamente, pero todo dio un giro 360 cuando el marcador central aceptó desvincularse de Boca. Ahora, el club blanquiceleste deberá moverse rápidamente para intentar cerrar la llegada del jugador, ya que este viernes a las 18:00 finaliza el periodo de inscripción para los refuerzos de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores (se verá las caras con Peñarol de Uruguay).