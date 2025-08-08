La lapidaria frase de Eduardo Domínguez que alejó a Marcos Rojo de Estudiantes: "Si viene, no lo voy a..."

Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes, habló en conferencia sobre la chance de sumar a Marcos Rojo y, si bien aclaró que la puerta está abierta, dejó una frase más que elocuente.

Eduardo Domínguez volvió a hablar sobre la chance de que Marcos Rojo sea refuerzo de Estudiantes.

Estudiantes tuvo un arranque letal en el torneo Clausura y la victoria 2-1 frente a Independiente Rivadavia por la fecha 4 le permitió al Pincha ganar su tercer partido seguido y subirse a lo más alto de la Zona A con 9 puntos. Sin embargo, la conferencia de Eduardo Domínguez quedó marcada en un foco claro: la situación de Marcos Rojo.

Horas después de que se confirmara el acuerdo del defensor con Boca para rescindir su contrato y quedar en libertad de acción, al entrenador le volvieron a preguntar si estaba interesado en sumarlo al equipo platense, cuando todavía no era un hecho su ida a Racing. Y la respuesta del Barba dejaba más dudas que certezas sobre la posibilidad de que el zaguero de 33 años volviera a La Plata.

La tajante frase de Eduardo Domínguez sobre la posible vuelta de Rojo al Pincha "No tengo ni idea de la situación. Yo ya lo manifesté y lo he comentado. A los ex jugadores, ya lo dijo Sebastián (Verón), lo dicen constantemente desde acá, siempre son bien recibidos. Va a depender de ellos. Nosotros estamos bien. Pero si viene, no lo voy a echar, no le voy a decir no", manifestó el DT en primera instancia.

Eduardo Domínguez volvió a hablar sobre la situación de Marcos Rojo. Eduardo Domínguez volvió a hablar sobre la situación de Marcos Rojo. Video: ESPN No obstante, Domínguez utilizó una frase muy contundente para cerrar el tema: "Es un exjugador (del club), es campeón de América, la trayectoria de Marcos no la vamos a descubrir, pero nosotros estamos bien", dijo el Barba, dando a entender que ya estaba satisfecho con el mercado que hizo Estudiantes y no se vuelve loco por contar con Rojo.

Había un factor clave que servía para entender la postura de Eduardo Domínguez: el Pincha, según explicó el DT, está bien cubierto en esa posición con cinco nombres muy bien considerados: Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y el juvenil Valente Pierani. Por eso, la chance de que el zaguero pegara la vuelta era remota, más allá de los resquemores de los hinchas por su ida a Boca en 2021.