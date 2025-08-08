El Desafío de las Estrellas llega a San Juan con Julián Santero como gran protagonista
El autódromo El Villicum de San Juan será escenario del Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera. Julián Santero, se presenta como uno de los candidatos.
El Turismo Carretera se prepara para una fecha especial. Este fin de semana, el autódromo El Villicum de San Juan será escenario del Desafío de las Estrellas, la novena cita de la temporada 2025. El campeón, Julián Santero, se presenta como uno de los candidatos.
Con un formato diferente al habitual y con mucho en juego, la carrera marcará el cierre del calendario de competencias especiales, a solo una estación del fin de la Etapa Regular, prevista para el 24 de agosto en Buenos Aires.
Uno de los grandes atractivos será la presencia del mendocino Julián Santero, actual campeón del Turismo Carretera, quien llega como líder del campeonato. Tras su reciente visita a Mendoza con el Ford Mustang que lo consagró campeón, el mendocino intentará consolidar su dominio.
Una carrera diferente y atractiva en San Juan
El Desafío de las Estrellas en San Juan rompe el molde tradicional del Turismo Carretera. A diferencia de las fechas convencionales, la grilla de partida se define por sorteo, lo que puede alterar completamente el orden de largada. Además, la carrera contará con dos detenciones obligatorias.
La actividad comenzará el sábado con los entrenamientos. La primera tanda durará una hora y se dividirá en tres grupos (A, B y C), con 20 minutos para cada uno y una instancia posterior de 10 minutos destinada exclusivamente a ensayos de boxes. Más tarde, se desarrollará una segunda práctica libre, reducida a dos grupos y de 40 minutos, sin pruebas posteriores.
Asimismo, el domingo se disputará la final a 50 vueltas o un máximo de 95 minutos, lo que convierte a esta edición en la más extensa en la historia del evento. También, cabe destacara que el ganador se llevará un total de 50 puntos. Por su parte, el cierre de la Etapa Regular se llevará a cabo en Buenos Aires el 24 de agosto.
El cronograma del fin de semana
Turismo Carretera:
Sábado 9 de agosto
- 1° entrenamiento: 10:40 horas
- 2° entrenamiento: 13:45 horas
Domingo 10 de agosto
- Carrera final: 12:45 horas
TC Pista
Sábado 9 de agosto
- 1° entrenamiento: 09:30 horas
- 2° entrenamiento: 12:35 horas
- Clasificación: 15:47 horas
Domingo 10 de agosto
- 1° serie: 09:10 horas
- 2° serie: 09:35 horas
- Carrera final: 11:30 horas