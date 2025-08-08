Así será el fin de semana de los equipos mendocinos en el fútbol de ascenso: el Lobo busca seguir bien arriba

Una nueva jornada se disputará en el ascenso con participación de equipos mendocinos. El duelo más destacado es Chaco For Ever ante Gimnasia y Esgrima.

Gimnasia venció a Mitre en la fecha anterior, es uno de los líderes del torneo y aspira a abandonar el ascenso para dar el salto a Primera.

Una nueva jornada se disputará en los torneos del fútbol de ascenso y los equipos mendocinos la afrontarán con diferentes objetivos y expectativas. En la Primera Nacional, Gimnasia intentará mantenerse en la cima, mientras que Maipú busca consolidarse en el reducido. Además, por el Federal A jugarán Gutiérrez, Huracán y San Martín.

Cuando quedan solo 9 fechas para concluir la etapa regular del torneo de Primera Nacional, Gimnasia está al frente de las posiciones junto a su homónimo de Jujuy, aunque con un partido menos que debe recuperar ante Morón. Por su parte, Maipú, que también debe un encuentro frente a San martín de Tucumán, tendrá la oportunidad de meterse de lleno en los puestos de reducido.

El Lobo es firme candidato al ascenso Gimnasia y Esgrima, dirigido por Ariel Broggi, tendrá un duro compromiso ante Chaco For Ever por la fecha 26, como visitante. El encuentro será el domingo a las 15:30 y ambos conjuntos están separados por solo tres unidades. Sin embargo, para los mendocinos es una gran oportunidad de aumentar la diferencia sobre uno de sus perseguidores y sostener su posición de privilegio en la recta final del torneo en busca de acceder a la final por el ascenso.

Maipú-Güemes SdE Maipú intentará volver al triunfo frente a Tristán Suárez tras el empate contra Güemes de Santiago del Estero. MDZ En tanto, el Deportivo Maipú tendrá acción antes que Gimnasia, ya que su partido como local ante Tristán Suárez será este sábado a las 15:30 en el estadio Omar Higinio Sperdutti. Además, se conoció que el Cruzado jugará su partido pendiente ante San Martín en Tucumán el miércoles 20 de agosto, en horario a confirmar.

Cuándo juegan los mendocinos del Federal A De la Riba y Gullace HLH Alejandro De la Riba y Osvaldo Gullace, la nueva dupla técnica de Huracán Las Heras. X: @CAHuracanLH Los equipos mendocinos que participan en el torneo Federal A también saldrán a la cancha este fin de semana por la cuarta fecha de la Zona A de la fase Reválida. En ese marco, el primero que verá acción será Gutiérrez Sport Club, que visitará a Sol de Mayo en Viedma este sábado a las 15. El Perro atraviesa un duro momento institucional y deportivo y comenzó esta fase con tres derrotas en serie, por lo que intentará cortar la mala racha.