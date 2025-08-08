Así será el fin de semana de los equipos mendocinos en el fútbol de ascenso: el Lobo busca seguir bien arriba
Una nueva jornada se disputará en el ascenso con participación de equipos mendocinos. El duelo más destacado es Chaco For Ever ante Gimnasia y Esgrima.
Una nueva jornada se disputará en los torneos del fútbol de ascenso y los equipos mendocinos la afrontarán con diferentes objetivos y expectativas. En la Primera Nacional, Gimnasia intentará mantenerse en la cima, mientras que Maipú busca consolidarse en el reducido. Además, por el Federal A jugarán Gutiérrez, Huracán y San Martín.
Cuando quedan solo 9 fechas para concluir la etapa regular del torneo de Primera Nacional, Gimnasia está al frente de las posiciones junto a su homónimo de Jujuy, aunque con un partido menos que debe recuperar ante Morón. Por su parte, Maipú, que también debe un encuentro frente a San martín de Tucumán, tendrá la oportunidad de meterse de lleno en los puestos de reducido.
El Lobo es firme candidato al ascenso
Gimnasia y Esgrima, dirigido por Ariel Broggi, tendrá un duro compromiso ante Chaco For Ever por la fecha 26, como visitante. El encuentro será el domingo a las 15:30 y ambos conjuntos están separados por solo tres unidades. Sin embargo, para los mendocinos es una gran oportunidad de aumentar la diferencia sobre uno de sus perseguidores y sostener su posición de privilegio en la recta final del torneo en busca de acceder a la final por el ascenso.
En tanto, el Deportivo Maipú tendrá acción antes que Gimnasia, ya que su partido como local ante Tristán Suárez será este sábado a las 15:30 en el estadio Omar Higinio Sperdutti. Además, se conoció que el Cruzado jugará su partido pendiente ante San Martín en Tucumán el miércoles 20 de agosto, en horario a confirmar.
Cuándo juegan los mendocinos del Federal A
Los equipos mendocinos que participan en el torneo Federal A también saldrán a la cancha este fin de semana por la cuarta fecha de la Zona A de la fase Reválida. En ese marco, el primero que verá acción será Gutiérrez Sport Club, que visitará a Sol de Mayo en Viedma este sábado a las 15. El Perro atraviesa un duro momento institucional y deportivo y comenzó esta fase con tres derrotas en serie, por lo que intentará cortar la mala racha.
Luego, será el turno del Atlético San Martín, que recibirá en el este a Santamarina de Tandil el domingo a las 16. El conjunto Albirrojo marcha líder con 7 puntos junto a Juventud Unida Universitario de San Luis.
Finalmente, Huracán Las Heras tendrá su compromiso como visitante de Estudiantes de San Luis el domingo a las 17, donde intentará obtener los 3 puntos de la mano de su nueva dupla técnica compuesta por Alejandro De la Riba y Osvaldo Gullace.