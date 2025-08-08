Pese a la derrota de La Lepra, el gol de Sebastián Villa tuvo un tinte histórico: el motivo
Sebastián Villa marcó el descuento ante Estudiantes y se convirtió en el máximo goleador de Las Lepra en Primera División.
Desde su llegada a Independiente Rivadavia, Sebastián Villa ha sido uno de los jugadores más determinantes del equipo y rápidamente se metió en el corazón de los hinchas. Ahora, con su gol ante Estudiantes, el colombiano llegó a 10 y concretó una marca histórica: es el máximo goleador de la Lepra en Primera División.
Los Azules del parque cayeron 2 a 1 en su presentación en La Plata, donde no hicieron un buen partido, pese al empuje en los últimos minutos para buscar el empate. De todos modos, Villa se encargó del penal para decretar el descuento.
Te Podría Interesar
Así, entre la Liga Profesional 2023/24, el Apertura 2025 y el Clausura, el delantero colombiano sumó 10 tantos oficiales, varios de ellos claves para la campaña del conjunto de Alfredo Berti.
De esta manera, el capitán de la Lepra superó a Carlos Ereros, el goleador del equipo del parque en el Torneo Nacional de AFA de 1982, en el que Independiente Rivadavia alcanzó la instancia de cuartos de final, donde fue eliminado por Ferro Carril Oeste, el equipo conducido por Carlos Timoteo Griguol que luego sería campeón.
El gol de penal de Sebastián Villa
Los 10 goles de Sebastián Villa en La Lepra
- vs. Independiente – Liga Profesional 23/24, Fecha 9, a los 20', de contragolpe, en Mendoza.
- vs. Instituto – Liga Profesional 23/24, Fecha 16, a los 25', en Córdoba.
- vs. River Plate – Liga Profesional 23/24, Fecha 23, a los 7', con un gran remate con la derecha, en el Malvinas.
- vs. Belgrano – Liga Profesional 23/24, Fecha 24, 67', con tiro de derecha, de visitante.
- vs. Belgrano – Torneo Apertura 2025, Fecha 3, 7', de penal, como visitante.
- vs. Belgrano – Torneo Apertura 2025, Fecha 3, 47', gol de contra, en Córdoba.
- vs. Estudiantes LP – Torneo Apertura 2025, Fecha 4, 80', remate con la derecha, en el Gargantini.
- vs. Aldosivi – Torneo Apertura 2025, Fecha 14, 30', de penal, como local.
- vs. Platense – Copa Argentina 2025, 2.ª Ronda, 11', de penal, en cancha neutral.
- vs. Estudiantes (LP) – Torneo Clausura 2025, Fecha 4, 94', de penal, en La Plata.