Pese a la derrota de La Lepra, el gol de Sebastián Villa tuvo un tinte histórico: el motivo

Sebastián Villa marcó el descuento ante Estudiantes y se convirtió en el máximo goleador de Las Lepra en Primera División.

Sebastián Villa llegó a 10 tantos con la camiseta de la Lepra y es su máximo goleador en Primera División

Desde su llegada a Independiente Rivadavia, Sebastián Villa ha sido uno de los jugadores más determinantes del equipo y rápidamente se metió en el corazón de los hinchas. Ahora, con su gol ante Estudiantes, el colombiano llegó a 10 y concretó una marca histórica: es el máximo goleador de la Lepra en Primera División.

Los Azules del parque cayeron 2 a 1 en su presentación en La Plata, donde no hicieron un buen partido, pese al empuje en los últimos minutos para buscar el empate. De todos modos, Villa se encargó del penal para decretar el descuento.

Así, entre la Liga Profesional 2023/24, el Apertura 2025 y el Clausura, el delantero colombiano sumó 10 tantos oficiales, varios de ellos claves para la campaña del conjunto de Alfredo Berti.

De esta manera, el capitán de la Lepra superó a Carlos Ereros, el goleador del equipo del parque en el Torneo Nacional de AFA de 1982, en el que Independiente Rivadavia alcanzó la instancia de cuartos de final, donde fue eliminado por Ferro Carril Oeste, el equipo conducido por Carlos Timoteo Griguol que luego sería campeón.