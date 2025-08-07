Independiente Rivadavia cayó 2-1 ante Estudiantes en La Plata

Independiente Rivadavia cayó esta noche en condición de visitante contra Estudiantes de La Plata , en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025, llevado a cabo en el estadio UNO.

Los goles para el Pincha los convirtieron Fabricio Pérez a los 8 minutos y Leandro González Pirez a los 40, ambos en el primer tiempo, mientras que Sebastián Villa descontó de penal para la visita, a los 94'. Por su parte, Gastón Benedetti se fue expulsado en el elenco local tras impactar un golpe en el rostro del delantero Mauricio Cardillo en la jugada de la pena máxima.

En el arranque del partido, el León impuso condiciones y logró golpear primero por medio de Fabricio Pérez, quien apareció solo por el sector derecho, recibió un centro de Gastón Benedetti y en dos toques venció al arquero Ezequiel Centurión.

El gol de Pérez para el 1-0 de Estudiantes de La Plata

Tras el frenético comienzo, el encuentro se estancó, con la tranquilidad de Estudiantes por la ventaja en el resultado y un cuadro mendocino que no encontró los caminos para pisar el área rival. Sin embargo, sobre el cierre de la etapa inicial, González Pirez conectó de cabeza un centro desde la derecha del propio Pérez para estirar la ventaja en el marcador.

En cambio, el complemento contó con mayores intentos de la visita por buscar el gol del descuento, pero sin la eficacia necesaria. Además, el cuadro platense manejó el ritmo del partido desde el control de la pelota.

¡CLARO, LEANDRO! González Pírez y un cabezazo imposible para el 2-0 de Estudiantes vs. Independiente Rivadavia en el #TorneoClausura .

La expulsión de Benedetti en Estudiantes y penal para la Lepra

¡¡INSÓLITO!! Benedetti se ganó la roja por este manotazo a la cara de Mauricio Cardillo...

¿Qué te parece?



¿Qué te parece?



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2025

No obstante, a pocos minutos de final, Independiente Rivadavia volvió a meterse en duelo cuando Villa anotó desde los doce pasos luego de que el árbitro Sebastián Zunino, a instancias de VAR, sancionó la pena máxima y expulsó a Benedetti por una agresión sobre Cardillo dentro del área.

El gol de Villa para el descuento de Independiente Rivadavia

¡LLEGÓ EL DESCUENTO! Villa cambió el penal por gol, marcó el 1-2 y puso en partido a Independiente Rivadavia vs. Estudiantes.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2025

Con este resultado, la Lepra quedó en la séptima posición de la Zona A con 4 puntos, pero deberá aguardar a que todos los equipos que se encuentran por debajo en la tabla disputen sus respectivos duelos. Ahora, los comandados por Alfredo Berti recibirán a Boca, el próximo domingo desde las 20:30 en el estadio Bautista Gargantini.

Por su parte, los dirigidos por Eduardo Domínguez se afianzaron en la cima del grupo con 9 unidades y prolongaron su buen momento en el campeonato, previo al duelo del próximo miércoles, en condición de visitante, frente a Cerro Porteño por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Luego, Estudiantes visitará a Banfield el domingo 17 de agosto por la siguiente jornada de la Liga Profesional a partir de las 16:15.

Fuente: NA

