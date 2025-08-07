Godoy Cruz perdió 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata y Esteban Solari se fue silbado del Feliciano Gambarte

Godoy Cruz pierde 2-1ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

Godoy Cruz arrancó mejor, pero en apenas dos llegadas claras, Gimnasia fue letal y lo madruga en el Feliciano Gambarte . El equipo platense ganaba 2-0 por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 y complicaba al Tomba, que todavía no ganó en el campeonato.

El local había salido con decisión a buscar su primera victoria y dominó los primeros 20 minutos, pero sin eficacia. A los 27, Manuel Panaro aprovechó un rebote en el área y anotó el 1-0 para el Lobo.

Apenas un minuto después, Agustín Auzmendi casi empata con un tiro que pegó en el travesaño. Sin embargo, Gimnasia volvió a golpear: a los 29, Marcelo Torres ganó de cabeza en soledad y estampó el 2-0.

A los 46 minutos del complemento, Nicolás Fernández sacó un derechazo desde afuera del área, la pelota se desvió en el trayecto y descolocó al arquero visitante, convirtiéndose en el descuento de Godoy Cruz .

El descuento del Indio Fernández no le alcanzó a Godoy Cruz

Esteban Solari sigue sin encontrarle la vuelta a su Godoy Cruz, que ya acumula seis partidos sin triunfos: cinco empates y una derrota, sumando las cuatro fechas del torneo local y los dos últimos compromisos por la Sudamericana.

Lo que viene para el Tomba

El próximo desafío será de alto voltaje: Atlético Mineiro, en Belo Horizonte, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el jueves 14 de agosto a las 19.

Por el Clausura, el equipo bodeguero visitará a River en el Monumental el domingo 17 de agosto, desde las 18.30, por la 5ª fecha.

