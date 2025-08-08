Una gran noticia para el Tomba, confirmada fuera de tiempo y forma

Godoy Cruz decidió comunicar una excelente noticia para los hinchas apenas finalizado el encuentro ante Gimnasia. Los hinchas, muy molestos.

Fue una estrategia para intentar tapar el sol con las manos. Y salió mal. La gente no es tonta. Después de una derrota que dolió muchísimo, en un contexto de mucha bronca por el presente del equipo y con el DT insultado y silbado, en Godoy Cruz decidieron postear en redes sociales una gran noticia.

Y, si bien se festeja, la sensación de los hinchas es que no era ni el momento ni las formas de comunicar. La intención, claramente, fue tratar de desviar el foco. La atención estaba puesta en la caída ante Gimnasia y Esgrima La Plata y en la posible -y deseada por los hinchas- salida de Esteban Solari.

Justo en el momento en el que terminó el ecnuentro ante el Tripero, en las redes sociales del club comunicaron que el encuentro por los octavos de final de la Copa Sudamericana se jugará en el Feliciano Gambarte, el próximo jueves 21 de agosto a las 19.

Tras varias inspecciones, la Conmebol dio el ok para que el coqueto y remodelado estadio bodeguero sea el escenario del encuentro. Sin dudas, una gran noticia para los hinchas que, paradójicamente, reaccionaron de la peor forma en las publicaciones.

"Sudamericana. Jueves 21 de agosto, en casa", reza la publicación acompañada de una foto del Gambarte. Los comentarios, nada amigables para con el club.