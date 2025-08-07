El Tomba buscará su primer triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Gambarte

El Tomba recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional este jueves a las 17 en el Gambarte.

Santino Andino ante Sarmiento en el reestreno del estadio Feliciano Gambarte. Esta tarde, el Tomba buscará vencer en su reducto a Gimnasia.

Godoy Cruz recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol este jueves a las 17 en el estadio Feliciano Gambarte. El Tomba buscará su primera victoria en el campeonato tras un arranque con tres empates.

Ambos equipos llegan al duelo con la necesidad de sumar de a tres para escalar posiciones en la Zona B, en un encuentro que será arbitrado por Pablo Echavarría, quien contará con Diego Ceballos en el VAR.

El Tomba, dirigido por Esteban Solari, viene de empatar en sus primeros tres partidos ante Rosario Central, Sarmiento de Junín y Talleres de Córdoba, por lo que buscará su primera victoria del torneo antes de afrontar el difícil compromiso por Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. Por su parte, el Lobo viene de derrotar a Independiente de Avellaneda.

Las posibles formaciones del Tomba y Gimnasia Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Vicente Poggi, Pol Fernández, Nicolás Fernández; Misael Sosa, Santino Andino, Agustín Auzmendi. DT: Esteban Solari.

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco, Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.