El sorpresivo cambio que probó Marcelo Gallardo en River antes de visitar a Independiente

Marcelo Gallardo no se guardará nada para jugar el clásico frente al Rojo en Avellaneda, pero en los últimos ensayos dejó una gran e inesperada duda en el Millo.

Marcelo Gallardo tiene un as bajo la manga en River: ¿lo aplica en el clásico contra el Rojo?

River tiene todo listo para arrancar con una seguidilla clave y definitoria, pero Marcelo Gallardo todavía se guarda una as bajo la manga. A un día del clásico frente a Independiente, el técnico del Millonario no termina de definir el equipo y analiza una modificación que probó en las últimas dos prácticas de fútbol y podría cambiar la ecuación por completo.

En los ensayos del jueves y el viernes, el Muñeco cambió las piezas y metió un sorpresivo cambio antes de jugar en Avellaneda, este sábado desde las 18:30 horas: Juan Fernando Quintero reemplazó a Santiago Lencina en la formación titular, el pibe que viene de dejar una gran impresión en sus presentaciones con la Banda.

Juanfer o Lencina, la duda de Marcelo Gallardo para el clásico Desde su regreso, el colombiano sumó minutos en dos partidos entrando desde el banco: jugó media hora ante San Lorenzo y también frente a San Martín de Tucumán por la Copa Argentina. La calidad y el toque distintivo del volante creativo es lo que seduce al DT para ponerlo de entrada ante el Rojo, siendo la única duda que asoma en un equipo que ya sale de memoria.

River San Lorenzo Juanfer Quintero En el 0-0 ante San Lorenzo por el Clausura, Juanfer Quintero saltó al campo de juego del Monumental y comenzó su tercer ciclo con la camiseta de River. FotoBaires En ese contexto, los 10 nombres que ya están confirmados para el clásico son: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda,Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja. La única incógnita es si Gallardo se la juega con el 10 clásico o apuesta por la continuidad del juvenil que viene rindiendo muy bien.