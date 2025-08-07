La cruda opinión de un ídolo de River sobre la segunda etapa de Marcelo Gallardo: "Está en deuda"

A un año del regreso de Marcelo Gallardo, un histórico exvolante central de River repasó números, juego, eliminaciones y decisiones del DT.

Pasó un año desde el regreso de Marcelo Gallardo a River y los balances empiezan a aparecer. Uno de los que se animó a poner la lupa fue Leonardo Astrada, campeón de América con el club y símbolo del mediocampo en los años 90. El Jefe, palabra más que autorizada en Núñez, fue directo al hueso.

“En cuanto a resultados y funcionamiento, está en deuda”, lanzó en el programa F3 de ESPN. Aunque evitó dramatizar, dejó en claro que no le sorprendió el arranque irregular: “Es lógico, porque en el comienzo no tuvo un plantel armado por él…”, explicó. Aun así, no ocultó su preocupación por la falta de identidad clara en el equipo: “Me extraña el no funcionamiento y la no regularidad. River siempre fue un equipo que se mantenía en base a lo que quería”.

La opinión de Leonardo Astrada y los números del segundo ciclo de Gallardo en River Astrada analizó el segundo ciclo del Gallardo a un año de su vuelta a River Las estadísticas muestran un ciclo con números positivos: 27 triunfos, 24 empates y apenas seis derrotas, además de dos victorias ante Boca. Pero las caídas en la Libertadores, la Supercopa Internacional, el Apertura y la fase de grupos del Mundial de Clubes pesan fuerte en la balanza. “Ganar esa Copa era el objetivo principal”, apuntó Astrada sobre la eliminación ante Atlético Mineiro.

Gallardo arrancó esta segunda etapa con cirugía mayor: limpió a históricos, invirtió fuerte y rearmó el plantel con nombres como Acuña, Montiel y varios juveniles, apostando al recambio. Recuperó la mística del Superclásico con victorias resonantes y cortó rachas de Boca, pero todavía no sumó títulos.