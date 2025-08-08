Mendoza eliminó a Rosario y jugará la final del Torneo Argentino de Futsal ante Comodoro Rivadavia

La Selección de Mendoza de futsal venció 2 a 1 a Rosario y jugará la final del Torneo Argentino frente a Comodoro Rivadavia.

La Selección de Mendoza de futsal jugará la final del Torneo Argentino frente a Comodoro Rivadavia este viernes a las 21.

La Selección de Mendoza de futsal masculino jugará la final del Torneo Argentino frente a Comodoro Rivadavia este viernes a las 21. El equipo borravino eliminó al local, Rosario, tras vencerlo por 2 a 1 y ahora irá en busca del título.

El combinado provincial se presentará este viernes por la noche en el Estadio Cubierto Club Provincial "Salvador Bonilla", por la final del campeonato de futsal, en la ciudad de Rosario, frente a Comodoro Rivadavia.

Mientras que el seleccionado de Mendoza se impuso por 2 a 1 a Rosario con tantos de Tomás Civelli y Román Zúñiga, el conjunto de la provincia de Chubut hizo lo propio frente a Tucumán, al que derrotó 4 a 3 en un partido vibrante. Además, los chubutenses son los últimos campeones y buscarán repetir la hazaña. Asimismo, el partido será televisado por la señal DEPORTV.