¡A semifinales! Mendoza venció a Corrientes en el Torneo Argentino de Futsal en Rosario

La Selección de Mendoza de futsal se clasificó a las semifinales del torneo Argentino en Rosario tras vencer por 3 a 1 a Corrientes Interior.

La Selección de Mendoza de futsal masculino dio un paso clave en su camino hacia el título en el campeonato Argentino que se disputa en la ciudad de Rosario. La Borravino venció por 3 a 1 a Corrientes Interior y se metió en las semifinales del torneo nacional.

Desde el inicio del partido, el conjunto mendocino mostró mayor claridad con la pelota y una propuesta ofensiva, superioridad que se reflejó en el marcador tras una jugada bien trabajada que culminó con una definición de Ignacio Álvarez, quien sorprendió a todos con un taco de lujo.

Ya en el complemento, Enzo Lillo desbordó por la banda derecha y asistió a Ignacio Romero, quien estiró la ventaja con otro tacazo. Minutos después, el propio Romero selló el resultado con un potente remate desde afuera del área.

Aunque los correntinos lograron descontar cuando quedaban seis minutos, el tanto solo sirvió para maquillar el resultado. Fue 3 a 1 final para Mendoza, que ahora se enfrentará con el combinado local, Rosario, en las semifinales del Argentino de Futsal. El conjunto de la provincia de Santa Fe derrotó a Perito Moreno por 3 a 0.