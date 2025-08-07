La Lepra se presenta en La Plata frente a Estudiantes con la ilusión de estirar su buena racha
Este jueves desde las 21, la Lepra visitará a Estudiantes de La Plata en el estadio Jorge Luis Hirschi en busca de volver a sumar de a tres.
Este jueves desde las 21, el estadio Jorge Luis Hirschi será el escenario del cruce entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. La Lepra buscará saldar una deuda histórica y vencer por primera vez al conjunto Pincharrata.
El partido tendrá a Sebastián Zunino como árbitro principal, mientras que Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR.
Los Azules gozan de un gran presente, ya que llegan de golear a Barracas en Buenos Aires y de vencer a Central Córdoba por la Copa Argentina, donde avanzaron a cuartos de final por primera vez . Así, el equipo de Alfredo Berti sufrió apenas dos derrotas en sus últimos trece encuentros oficiales.
En tanto, el Pincha también llega confiado tras derrotar a Racing en el Cilindro de Avellaneda. Además, los dirigidos por Eduardo Domínguez afrontarán la próxima semana la serie de octavos de final de la Copa Libertadores de América ante Cerro Porteño.
Probables formaciones de Estudiantes y La Lepra
Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Fabricio Pérez; Lucas Alario, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega; Nicolás Retamar, Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
Hora: 21
Estadio: Jorge Luis Hirschi
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Verlotta