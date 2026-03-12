Genneia logró cerrar US$320 millones para la construcción de un parque clave en Mendoza

La compañía selló con BID Invest un acuerdo para nuevos desarrollos renovables en Argentina, entre los que se encuentra un proyecto en la provincia.

La concreción de un nuevo parque solar en Mendoza está cada vez más cerca. Es que Genneia firmó un acuerdo de financiamiento con BID Invest por US$185 millones, en el marco de una estructura ampliable hasta US$320 millones, con plazos de vencimiento de entre 7 y 15 años. Esto permitirá terminar la construcción de uno de los proyectos que la compañía tiene pendientes en San Rafael.

Esta inversión facilitará la ejecución de cuatro parques solares: San Rafael (180 MW) y San Juan Sur (129 MW) en Cuyo, junto a Lincoln y Junín (20 MW cada uno) en Buenos Aires. Además, el préstamo permitirá avanzar en la instalación de un sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS) de 40 MW en el nodo Maschwitz en la provincia de Buenos Aires optimizando la estabilidad de la red frente a picos de demanda.

Un diferencial clave de este acuerdo es el enfoque en el norte argentino. BID Invest brindará asistencia técnica y económica para apoyar estudios de proyectos de transmisión eléctrica vinculados con nuevas inversiones en minerales críticos (litio y cobre).

Esta infraestructura es esencial para que los proyectos mineros en la Puna y la región andina operen con energía limpia y competitiva, reduciendo la huella de carbono de las exportaciones argentinas y cumpliendo con las crecientes exigencias de sostenibilidad de los mercados globales.

“Este acuerdo con BID Invest reafirma la confianza del mercado internacional en nuestra capacidad de ejecución y en el potencial renovable de Argentina. Estamos no solo generando energía limpia y eficiente, sino construyendo la infraestructura necesaria para que sectores estratégicos como la minería puedan crecer de manera sustentable”, destacó Bernardo Andrews, CEO de Genneia.