Genneia logró cerrar US$320 millones para la construcción de un parque clave en Mendoza
La compañía selló con BID Invest un acuerdo para nuevos desarrollos renovables en Argentina, entre los que se encuentra un proyecto en la provincia.
La concreción de un nuevo parque solar en Mendoza está cada vez más cerca. Es que Genneia firmó un acuerdo de financiamiento con BID Invest por US$185 millones, en el marco de una estructura ampliable hasta US$320 millones, con plazos de vencimiento de entre 7 y 15 años. Esto permitirá terminar la construcción de uno de los proyectos que la compañía tiene pendientes en San Rafael.
Esta inversión facilitará la ejecución de cuatro parques solares: San Rafael (180 MW) y San Juan Sur (129 MW) en Cuyo, junto a Lincoln y Junín (20 MW cada uno) en Buenos Aires. Además, el préstamo permitirá avanzar en la instalación de un sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS) de 40 MW en el nodo Maschwitz en la provincia de Buenos Aires optimizando la estabilidad de la red frente a picos de demanda.
Un diferencial clave de este acuerdo es el enfoque en el norte argentino. BID Invest brindará asistencia técnica y económica para apoyar estudios de proyectos de transmisión eléctrica vinculados con nuevas inversiones en minerales críticos (litio y cobre).
Esta infraestructura es esencial para que los proyectos mineros en la Puna y la región andina operen con energía limpia y competitiva, reduciendo la huella de carbono de las exportaciones argentinas y cumpliendo con las crecientes exigencias de sostenibilidad de los mercados globales.
“Este acuerdo con BID Invest reafirma la confianza del mercado internacional en nuestra capacidad de ejecución y en el potencial renovable de Argentina. Estamos no solo generando energía limpia y eficiente, sino construyendo la infraestructura necesaria para que sectores estratégicos como la minería puedan crecer de manera sustentable”, destacó Bernardo Andrews, CEO de Genneia.
La importancia de Genneia para la región
Genneia se ha convertido en la compañía líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables en Argentina, con un 23% del total de la potencia instalada, alcanzando el 21% de la capacidad de energía eólica y el 26% de la solar.
La reciente entrada en operación del Parque Solar San Rafael en Mendoza, junto con la inauguración del Parque Solar Anchoris también en Mendoza y el Parque Eólico La Elbita en la provincia de Buenos Aires, ha elevado la capacidad total de energía renovable de Genneia a más de 1.580 MW, consolidando su liderazgo en el sector y marcando un logro sin precedentes en el panorama energético del país.