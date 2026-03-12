Cuánto necesitó una familia mendocina para no caer en la pobreza en febrero
En febrero de 2026, una familia mendocina tipo (hogar tipo 2, de cuatro integrantes) necesitó $58.000 más que en enero para no caer en la pobreza.
En febrero de 2026, una familia mendocina tipo (hogar tipo 2, de cuatro integrantes) necesitó $1.305.198 mensuales para no caer en la pobreza en el Gran Mendoza.
De acuerdo a lo informado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), ese monto corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos y también gastos esenciales no alimentarios como transporte, vestimenta, salud, educación y servicios. Es el umbral que se utiliza oficialmente para medir la línea de pobreza.
Para ponerlo en contexto:
Canasta Básica Alimentaria (CBA) en febrero 2026: $546.108 (marca la línea de indigencia).
- CBT (línea de pobreza): $1.305.198 para esa familia tipo.
La evolución reciente de la CBT para una familia tipo 2
-
Septiembre 2025: $1.064.293
Octubre 2025: $1.092.788
Noviembre 2025: $1.150.461
Diciembre 2025: $1.180.843
- Enero 2026: $1.247.162
- Febrero 2026: $1.305.198
De esta manera, una familia tipo necesitó $58.000 más en febrero para no caer por debajo de la línea de la pobreza.