La educabilidad bajo la lupa: ¿el límite es el niño o el método?

Sospechar de la educabilidad de los niños de sectores populares es, a menudo, una forma de naturalizar la injusticia.

En el escenario actual de la educación pública, especialmente al trabajar con sectores populares castigados por la pobreza, surge una pregunta que incomoda: ¿cuáles son los alcances reales de nuestra acción educativa?. Lo que suele comenzar como una preocupación por la "excelencia" rápidamente se transforma en una lucha por los niveles de "subsistencia educativa". Ante índices de repitencia y deserción, la mirada tiende a posarse sobre el alumno, pero expertos como Ricardo Baquero invitan a invertir la sospecha: ¿y si el problema no es la capacidad del niño, sino el dispositivo escolar mismo?.

El legado de Comenius: entre el optimismo y la grilla La idea de que todo ser humano es "educable" tiene una raíz histórica profunda. Ya en el siglo XVII, Comenius planteaba en su Didáctica Magna que el hombre es un animal "divino si ha sido amansado con la verdadera disciplina". Este ideal "pansófico" de "enseñar todo a todos" se basaba en la premisa de que la sensibilidad y el entendimiento son naturales al ser humano. Sin embargo, este mismo origen instaló una lógica de la cual aún no nos desprendemos. En primer lugar, la ineficacia del método para Comenius, si un alumno no aprendía, la sospecha recaía primero en la insuficiencia del método de enseñanza, no en una naturaleza dañada del niño. En segundo lugar, la limpieza del espejo se consideraba que las condiciones de educabilidad podían trabajarse; si el "espejo" (el alma del niño) estaba sucio, debía limpiarse antes de usarlo. Por último, el patrón único que es la diversidad de ingenios se veía como algo a corregir para alcanzar un patrón de identidad único y normalizado.

clases La idea de que todo ser humano es "educable" tiene una raíz histórica profunda. Archivo MDZ. La trampa de la diversidad y la "Ficción de Homogeneidad" Hoy, el discurso educativo estándar insiste en "atender a la diversidad". Pero, según el análisis de Baquero, esto suele esconder una trampa: al definir lo "diverso" como una alteridad (ya sea por discapacidad, etnia o nivel socioeconómico), terminamos asumiendo que el resto de los alumnos son un bloque homogéneo. Esta "versión débil" de la diversidad sitúa el problema en el sujeto que se desvía de la norma. En contraste, una "versión fuerte" entendería que la heterogeneidad es una característica de toda población escolar y que la homogeneidad es, en realidad, una construcción política y una ficción del sistema para ser más eficiente.

El enfoque Vigotskiano: la educabilidad como relación Frente al fracaso escolar masivo, la psicología educacional actual —y particularmente las lecturas de Vigotsky— ofrece una salida crítica. La clave reside en la Zona de Desarrollo Proximal (ZDP), que no debe entenderse como un simple test de inteligencia, sino como una prueba de que el desarrollo humano es una actividad intersubjetiva y culturalmente situada. "La educabilidad de los sujetos no es nunca una propiedad exclusiva de los sujetos sino, en todo caso, un efecto de la relación entre las características subjetivas y las propiedades de una situación".

Bajo esta lupa, el éxito o el fracaso no le pertenecen al niño como si fueran rasgos biológicos o "déficits culturales". El fracaso escolar es, en realidad, el fracaso de una relación educativa que no ha sabido generar las condiciones de educabilidad necesarias.