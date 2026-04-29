Mendoza despedirá a Felipe Staiti con un homenaje único en la Plaza Independencia

La música y el agua se darán la mano en pleno centro mendocino para despedir a uno de los grandes referentes del rock nacional. La Ciudad de Mendoza prepara un homenaje a la altura de la figura de Felipe Staiti, el guitarrista y compositor que marcó a varias generaciones desde su lugar en Enanitos Verdes y que falleció el pasado 13 de abril.

El tributo tendrá como escenario la Plaza Independencia, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, y se desplegará a través de tres funciones especiales del clásico espectáculo de Aguas Danzantes. Las citas serán el viernes 1, el sábado 2 y el domingo 3 de mayo, siempre a las 19.30, con entrada libre y gratuita para que vecinos y turistas puedan acercarse sin restricciones.

Homenaje a Felipe Staiti en Mendoza La propuesta combinará las coreografías de luces y chorros de agua con la música que Felipe Staiti ayudó a construir durante décadas al frente de Enanitos Verdes. Se trata de uno de los formatos artísticos que mejor recepción tiene en el circuito turístico mendocino, y que en esta oportunidad se transformará en un vehículo emocional para repasar la obra del músico.

Desde el municipio decidieron sumarse al sentimiento colectivo que dejó la partida del artista, cuya influencia atravesó la escena del rock argentino y latinoamericano. La iniciativa se inscribe en una serie de gestos que distintos sectores culturales vienen impulsando para reconocer la huella de un mendocino que llevó el nombre de la provincia a escenarios de toda Iberoamérica.