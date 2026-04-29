Sales aromáticas DIY: la tendencia low cost que perfuma hogares en Mendoza

En tiempos donde el hogar se vuelve refugio, las fragancias naturales pisan fuerte. Las sales aromáticas DIY (do It Yourself/Hazlo tú mismo y hechas con sal, aceites esenciales y elementos locales) ofrecen una solución accesible para perfumar ambientes. En Mendoza , el clima seco y la impronta artesanal potencian una tendencia que combina bienestar, decoración y bajo costo.

La receta es tan simple como efectiva: sal gruesa o sal de Epsom mezclada con aceites esenciales. La proporción estándar —validada por guías de aromaterapia— va de 10 a 20 gotas por taza de sal. El resultado se coloca en frascos abiertos o con tapa perforada para liberar el aroma de forma gradual. En Mendoza , además, se suma un diferencial: hierbas locales como lavanda, romero o incluso jarilla seca aportan identidad y refuerzan el carácter natural de la mezcla.

El costo es otro punto a favor. Con precios actuales, un frasco puede armarse por entre 1500 y 4000 pesos, muy por debajo de velas aromáticas o difusores eléctricos. A eso se suma la posibilidad de reutilizar envases, lo que reduce aún más el gasto y el impacto ambiental.

En qué ambientes funcionan mejor

Lejos de ser un detalle menor, el lugar donde se ubican define su efectividad. En el dormitorio predominan aromas relajantes como lavanda o manzanilla, asociados al descanso. En livings y comedores funcionan mejor los cítricos o notas amaderadas, que aportan calidez sin saturar. Para baños, el eucalipto y la menta replican una sensación de limpieza tipo spa, mientras que en la entrada se recomiendan fragancias suaves que generen una primera impresión agradable.

Esta lógica de “zonificar” los aromas responde a tendencias actuales del interiorismo, donde cada espacio construye su propia identidad sensorial.

INFO SALES AROMATICAS

Claves para que duren más (y evitar errores comunes)

Aunque la preparación es sencilla, hay detalles que hacen la diferencia. Usar aceites esenciales puros mejora la difusión y prolonga la duración del aroma. La sal gruesa, por su estructura, retiene mejor las fragancias que las opciones más finas. Además, conservar las mezclas en frascos herméticos cuando no se usan permite extender su vida útil, que puede llegar hasta dos años.

Un error frecuente es confiar en sales perfumadas industriales: muchas pierden intensidad rápidamente o contienen fragancias sintéticas. La alternativa casera, en cambio, permite controlar calidad, intensidad y combinación de aromas.

Por qué Mendoza es terreno ideal para esta tendencia

El clima seco de la provincia juega a favor: evita la humedad que degrada las mezclas y permite que los aromas se conserven por más tiempo. A esto se suma una cultura fuerte de reutilización, diseño artesanal y vida al aire libre —con patios, galerías y quinchos— donde estos frascos funcionan tanto como difusores naturales como objetos decorativos.

Así, las sales aromáticas DIY no solo se consolidan como una opción económica, sino como una síntesis del estilo de vida mendocino: simple, funcional y conectado con lo natural.