¿La sal vence realmente? La verdad científica sobre su fecha de caducidad

La sal es el mineral más estable del planeta y muchas personas se preguntan si se puede echar a perder. La ciencia tiene una respuesta.

El paquete de sal tiene una fecha de vencimiento en el envase que generalmente nadie revisa. Se trata del mineral más estable del planeta y nadie se pregunta si se puede echar a perder. La respuesta, respaldada por la ciencia, es no.

¿Se vence la sal? La sal pura es un mineral no perecedero. Sin embargo, a veces los consumidores se confunden con su etiquetado. El componente estrella es el cloruro de sodio. La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) señala que su estructura química es hostil para las bacterias que impide el desarrollo de microorganismos. En concreto, la sal no se pudre porque nada puede vivir de ella.

Algunas investigaciones publicadas en el Food and Nutrition Bulletin confirman que la sal pura no se degrada ni pierde su potencia para sazonar, sin importar cuántos años pasen, siempre que se mantenga alejada de la humedad.

Entonces muchos se preguntan por qué los paquetes tienen fecha de caducidad y eso es porque responden a normativas de etiquetado y comercio, pero no a una degradación real del producto.

De todas maneras hay dos excepciones que hay que saber: la sal yodada o con aditivos pierde estabilidad con el tiempo y los alimentos procesados. Que sean altos en sal no los hace eternos.