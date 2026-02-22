Conmovedor: Netflix estrenó la entrevista que Eric Dane pidió publicar tras su muerte

Netflix estrenó las últimas palabras del actor de Grey’s Anatomy, que tenía ELA, en un documental conmovedor.

El actor Eric Dane murió a los 53 años después de una lucha contra el ELA. Ahora Netflix publicó una entrevista que grabó el intérprete de Grey’s Anatomy y Euphoria en noviembre de 2025 para el documental Famous Last Words.

Netflix: las últimas palabras El actor aceptó la entrevista con la condición de que solo se publicara luego de su partida. Afectado por el avance de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), Dane usó el espacio de la plataforma de streaming para dejar un mensaje y un legado de amor a sus dos hijas, Billie y Georgia.

En la entrevista, donde el actor tuvo que enfrentar problemas de movilidad y habla, no evitó temas difíciles como su lucha contra las adicciones o su historia de amor con su exesposa. "Nunca volví a enamorarme de otra mujer con la intensidad con la que amé a Rebecca", confesó con una honestidad brutal en el documental.

Con sus propias palabras el actor se definió como un hombre "resiliente, empático y buen padre", asegurando que, pese a la enfermedad, se sentía un hombre feliz. Sin embargo, el corazón de la entrevista fue el mensaje que les dejó a sus hijas que les pidió que evitaran los errores que él cometió en el pasado.

“El presente lo es todo”, dijo el actor e invitó a todos a vivir “el ahora”. Además, las animó a enamorarse de algo que les diera motivos para levantarse cada día como fue su amor por la actuación que lo sostuvo en sus “días más oscuros”.