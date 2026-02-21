Netflix: estos son los mejores estrenos para esta semana

Netflix publicó su selección semanal de estrenos para el tramo que va del 21 al 28 de febrero y, aunque el volumen no es enorme, hay regresos capaces de dominar conversaciones y rankings. La apuesta fuerte llega con un desenlace muy esperado por el público de las series románticas de época.

Mientras que la plataforma también suma un regreso ideal para fanáticos del automovilismo y un especial de stand-up con mirada personal. En anime, aparece una novedad con artes marciales y una figura histórica que vuelve para sacudirlo todo.

La primera gran fecha está marcada para el 26/02/2026, cuando se estrena “Bridgerton: Temporada 4 – Parte 2” . Esta entrega retoma la historia en el círculo social más exclusivo y pone en el centro a Benedict Bridgerton , conocido por esquivar compromisos y vivir con cierta libertad.

El giro llega cuando, durante una fiesta elegante, conoce a una mujer enigmática cuyo rostro no termina de revelarse. Ese encuentro lo deja obsesionado, lo empuja a perseguir pistas y lo obliga a cuestionar su papel dentro de la familia y de la sociedad que lo rodea. Para los seguidores de la saga, esta segunda parte funciona como punto de llegada: promete definiciones sentimentales, decisiones incómodas y un cierre con alto impacto emocional.

El segundo bloque de la semana combina adrenalina y confesión. El 27/02/2026 aterriza “Formula 1: Drive to Survive – Temporada 8” , un regreso que vuelve a meterse en la cocina del Gran Circo. La propuesta mantiene su sello: acceso privilegiado, tensiones internas y el pulso real de pilotos y equipos mientras se preparan para competir en el Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2025 . Es una mirada cercana a estrategias, presiones y rivalidades, con ese tono de backstage que convirtió a la serie en un puente entre el deporte y el público general. Antes, el 24/02/2026 , llega “Taylor Tomlinson: Prodigal Daughter” .

En este especial, la comediante presenta una hora de material nuevo con un enfoque íntimo: habla de cómo desarmar creencias, procesar experiencias ligadas a la religión, explorar la sexualidad y enfrentar temores existenciales, incluida la idea de la muerte. El resultado mezcla humor filoso con vulnerabilidad, en un estilo directo y contemporáneo.

Anime: pelea, leyenda y un regreso inesperado

El 26/02/2026 también aparece “BAKI-DOU: The Invincible Samurai”, una novedad que apunta a quienes disfrutan de combates extremos y rivalidades imposibles. La trama pone otra vez a Baki y a los luchadores del circuito clandestino frente a una amenaza fuera de toda lógica: Musashi Miyamoto, el espadachín más famoso de Japón, regresa desde la muerte. La historia plantea un choque entre mundos, técnicas y épocas, con duelos de alta intensidad y el tipo de exageración épica que caracteriza a la franquicia. Para el público del género, la premisa es simple y efectiva: cuando una leyenda vuelve a caminar, nadie puede darse el lujo de subestimarlo.

Con este paquete, Netflix arma una semana breve pero bien dirigida: un final que puede arrastrar maratones, una serie documental que alimenta el fenómeno global de la F1, un especial de comedia con temas sensibles tratados con ironía y un anime de golpes y mitología. Si la idea es elegir una sola opción, todo depende del ánimo: romance y secretos, velocidad y estrategia, humor confesional o peleas al límite. Entre el 21 y el 28 de febrero, el menú no es gigante, pero sí tiene títulos con peso propio.