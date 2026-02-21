La película española de suspenso psicológico que está en Netflix y dura 107 minutos

La nueva propuesta española que es ideal para el fin de semana y dura 107 minutos para que la veas de un solo tirón.

Las películas españolas están conquistando el catálogo de Netflix gracias a su maestría para contar historias inquietantes y calidad técnica que ha sido reconocida internacionalmente por los Premios Oscar y Goya, mostrando que este país tiene una industria con mucho para ofrecer.

El cine epañol se expande con Cortafuego, la nueva película sumada a la plataforma y destacada por ser un thriller psicológico que utiliza a una familia desesperada como hilo narrativo.

La historia comienza con Mara, una viuda que viaja con su hija Lide y familia a una casa de campo que desean poner en venta. Pero lo que parece una estadía tranquila se transforma cuando Lide desaparece justo cuando comienza un incendio forestal incontrolable.

La familia comienza una exhaustiva búsqueda con la ayuda de Santi, un guardabosques que se muestra servicial, aunque pronto se convierte en uno de los principales sospechosos.

La película es recomendada por su premisa angustiante que debe seguir el ritmo rápido del incendio forestal, creando una carrera de tiempo y esfuerzo físico que incomoda al espectador. Además, se descubre una red de secretos familiares que salen a la luz con una presión extrema y que permite al espectador adivinar quiénes son los culpables.