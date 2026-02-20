Dos películas de comedia recomendadas en Netflix para el fin de semana

Netflix cuenta con un amplio catálogo. Aquí te compartimos dos películas que te harán reír y son ideales para el fin de semana.

¿Llega el fin de semana y aún no tienes planes? Aquí te traemos la solución: son dos películas de comedia que están en Netflix y que podrás disfrutar sin la necesidad de moverte de la comodidad del sillón. Prepara el pochoclo, ponte cómodo y disfruta de estas producciones.

Por un lado, te recomendamos Los doble vida (The Do Over) es una comedia estadounidense dirigida por Steven Brill. El reparto principal está encabezado por Adam Sandler como Max Kessler y David Spade como Charlie McMillan. Completan el elenco Paula Patton, Nick Swardson, Luis Guzmán, Kathryn Hahn y Jared Sandler, entre otros.

La historia sigue a Charlie, un hombre cansado de su vida rutinaria, que se reencuentra con su amigo Max en una reunión de ex compañeros de la escuela. Lo que parecía un fin de semana divertido termina en una peligrosa decisión: fingir sus muertes para comenzar una vida nueva.

Por el otro, Campamento con mamá es una película de comedia familiar argentina dirigida por Martino Zaidelis. El elenco lo encabeza Natalia Oreiro, junto a Milo Zeus Lis, Pablo Rago, Dalia Gutmann, Sofía Morandi y Sebastián Arzeno.

La trama cuenta la historia de Patricia, una madre que quiere demostrarle a su hijo que puede ser una mamá moderna y divertida. Cuando el viaje al campamento de fin de curso está en riesgo porque los choferes no pueden manejar el bus, ella decide tomar el volante. Así nace una aventura con risas, malentendidos y la oportunidad de fortalecer el vínculo entre madre e hijo.