Qué es el método Danshari y cómo ayuda a ordenar tu casa sin gastar un peso

El método Danshari es una filosofía japonesa de orden y desapego que propone revisar la relación que tenemos con los objetos. No se trata solo de limpiar la casa, sino de reducir el estrés y vivir con mayor claridad mental.

Su nombre surge de tres ideogramas: dan (rechazar lo innecesario), sha (deshacerse de lo que sobra) y ri (separarse del apego material). El concepto fue popularizado por la autora japonesa Hideko Yamashita, quien adaptó esta idea a la vida cotidiana. Según su enfoque, acumular cosas no solo ocupa espacio físico, también genera carga emocional. Por eso, el método invita a tomar decisiones conscientes sobre lo que se conserva y lo que se deja ir.

En qué consiste el método que ayuda a ordenar tu casa El primer paso es “dan”: rechazar. Antes de comprar algo nuevo, conviene preguntarse si realmente es necesario. Este cambio de hábito evita que el hogar vuelva a llenarse de objetos que no aportan valor. Es una etapa clave para cortar el ciclo de acumulación.

El segundo paso es “sha”: desechar. Aquí se revisan armarios, cajones y estantes para identificar aquello que ya no se usa o no cumple una función. La consigna es sencilla: si no lo utilizaste en mucho tiempo y no es esencial, es momento de dejarlo ir. Donar o reciclar son buenas alternativas.

El tercer paso es “ri”: desapegarse. Esta fase apunta a trabajar el vínculo emocional con las cosas. Muchas veces guardamos objetos por culpa, nostalgia o miedo a necesitarlos en el futuro. Danshari propone agradecer lo que cumplieron en nuestra vida y soltarlos sin remordimiento.