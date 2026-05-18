El hecho político que vincula a Axel Kicillof con Mendoza

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , ya está en carrera para las elecciones presidenciales del 2027. Con ese encuadre, tendrá una casa en la provincia de Mendoza que será inaugurada en un mes.

Kicillof extiende su armado territorial a toda la Argentina, y la provincia cuyana no se queda afuera, al contrario, hay un grupo de dirigentes que viene trabajando y que apunta a aglutinar la mayor parte del peronismo detrás de su postulación a presidente para el año próximo.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a nivel nacional, que lidera Kicillof , tendrá en unos 30 días su propia casa en la provincia de Mendoza, probablemente en ciudad. Esta decisión es indicativa de lo que está ocurriendo en todos los territorios.

Como viene haciendo desde el año pasado, el gobernador bonaerense abre caminos en la construcción de una alternativa al Gobierno de Javier Milei al que califica de "ultraderecha".

Desde el 9 de abril pasado, cuando lanzó formalmente el MDF, Kicillof apunta a aglutinar dirigentes en todas las provincias. Desde su creación, el MDF fue presentado como una herramienta para diferenciarse del kirchnerismo tradicional y ensayar una construcción más amplia. Sin embargo, Kicillof ha mantenido canales de diálogo con la exvicepresidenta Cristina Kirchner, en un delicado equilibrio entre la búsqueda de autonomía y la necesidad de sostener la unidad del espacio.

Los mendocinos que están con Axel

Desde hace más de tres años, el diputado nacional Martín Aveiro está trabajando en la mesa de Axel presidente. Lo acompañan otros dirigentes como el exsenador provincial Gerardo Vaquer y el exencargado de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación, Gonzalo Navarro, entre otros. Aveiro entabló el vínculo a través de Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

Pero además, el MDF tiene distintas ramas por las que se genera que se sumen otros sectores de la dirigencia. Este fin de semana, la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis estuvo el viernes pasado en el lanzamiento de la rama Mujeres y Diversidades del Movimiento Derecho al Futuro.

En el ámbito gremial, el secretario general del SUTE, Gustavo Correa, está entre quienes respaldan a Kicillof, en consonancia con Hugo Yazky, secretario de la CTA a nivel nacional.

En ese sentido, Kicillof, con distintas temáticas buscará referentes en todas las provincias. Además, la apuesta es que el PJ mendocino apoye su candidatura. De hecho, también intenta sumar a sectores de La Cámpora porque la intención es que la interna con Máximo Kirchner quede saldada en la provincia de Buenos Aires.

El gobernador bonaerense y quienes lo siguen en las provincias están convencidos de que generar un proyecto alternativo a Milei depende de la unidad del peronismo.

suarez aveiro soto firma convenio (3).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Uñac y otros competidores de Kicillof

La semana pasada, luego de que el senador Sergio Uñac enviara una carta al Partido Justicialista Nacional para proponer realizar internas de cara a las elecciones de 2027, dio un paso más y lanzó su candidatura a presidente.

"He tomado una decisión personal y es ser candidato”, afirmó el dirigente tras asegurar que contaba con respaldo dentro del espacio. “Hay gente de peso que acompaña la decisión", sostuvo.

Sin embargo, en el espacio de Kicillof no lo ven como un competidor y abren la posibilidad cierta de que aparezcan otros dirigentes que quieran ser candidatos pero que finalmente, acuerdos mediante, terminen apoyando a Axel.

Kicillof en todas las provincias

El armado tiene especial presencia en provincias gobernadas por el radicalismo o por fuerzas provinciales, donde el kicillofismo detecta un terreno fértil para construir oposición. Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos aparecen entre los distritos donde ya existen conversaciones con dirigentes locales. También hay movimientos en el norte del país, particularmente en Tucumán y Salta, donde sectores del peronismo mantienen tensiones con sus gobernadores.

La estrategia incluye una fuerte articulación con universidades nacionales, centros de estudios y sectores técnicos. Kicillof apuesta a recuperar parte del discurso vinculado a la gestión, el desarrollo productivo y el rol del Estado, en contraste con el modelo de ajuste impulsado por el presidente Javier Milei. En ese marco, busca mostrarse como una referencia opositora con capacidad de gestión y no únicamente como un dirigente identificado con el kirchnerismo clásico.