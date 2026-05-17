¿El candidato para enfrentar a Milei? Quiénes apoyan a Sergio Uñac y relegan a Axel Kicillof

La pelea en el peronismo por encontrar un referente político de cara al futuro está cada vez más latente. En este escenario, Sergio Uñac busca picar en punta. El senador sanjuanino formalizó su intención de competir por la presidencia y presentó una carta ante el PJ nacional para exigir que el partido defina a su candidato antes de que termine el año.

El objetivo de Uñac es evitar los "plazos acotados" que establece la Carta Orgánica del partido y saltearse el desgaste de las PASO tradicionales. Su plan inmediato incluye una recorrida federal por cada punto del país para consolidar su instalación nacional.

Para sustentar su proyecto presidencial, el exgobernador sanjuanino comenzó a tejer una red de alianzas con figuras de peso dentro del universo de Unión por la Patria. Fuentes cercanas a la expresidenta Cristina Kirchner , actual titular del PJ a nivel nacional, no descartan que haya existido un diálogo previo entre ambos antes del lanzamiento del sanjuanino.

A nivel de armadores y dirigentes, el proyecto de Uñac cuenta con respaldos de distintos sectores internos:

Nicolás Trotta y Víctor Santa María: El diputado nacional y el jefe del sindicato de encargados de edificios (SUTERH) junto a su espacio en el PJ porteño confirmaron su aval explícito.

Juan Manuel Urtubey: El exgobernador de Salta ve con buenos ojos la postulación, calificándola como "una muy buena noticia para una interna necesaria".

Juan José “Juanjo” Álvarez: El exministro de Justicia y exintendente de Hurlingham también juega como un respaldo político de peso en el armado.

Un perfil propio: diferenciación del kirchnerismo duro

A pesar del apuntalamiento que recibe de sectores ligados a Cristina Kirchner, Uñac busca mantener un perfil de autonomía que le permita dialogar con el peronismo del interior y sectores moderados.

Esta distancia se materializó de forma contundente en el Senado de la Nación. Durante la votación de la prórroga del juez de Casación Carlos Mahiques, Uñac se diferenció del kirchnerismo duro y votó a favor de la continuidad del magistrado, alineándose con los deseos del oficialismo y exponiendo las divisiones internas del bloque opositor.

El factor Kicillof y la reacción de la provincia

La postulación de Uñac impacta directamente en las aspiraciones de otros presidenciables del espacio, particularmente en el entorno del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Desde el círculo de confianza de Calle 6 en La Plata intentaron restarle centralidad al movimiento del sanjuanino.

Con el PJ en pleno proceso de reorganización, la jugada de Sergio Uñac acelera los tiempos y desafía al peronismo a ordenar sus liderazgos mucho antes de lo previsto.