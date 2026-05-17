Javier Milei insultó sin filtro a Franco Mercuriali, periodista de TN: "Mier... humana"

En las últimas horas se volvió viral un nuevo posteo de Javier Milei insultando fuertemente al conductor de la señal de noticias.

Javier Milei se encuentra en el foco de las críticas luego de los constantes insultos contra periodistas y esta vez le tocó el turno a Franco Mercuriali, conductor de la señal de noticias TN. Todo sucedió en la red social X y el posteo se viralizó al instante.

El presidente trató de "mier... humana" al periodista luego de una nota que le realizó a Manuel Quintar, el diputado nacional de La Libertad Avanza que se hizo viral por trabajar en una Tesla Cybertruck. En el final de la nota, el conductor fue tajante: "Presentate un proyectito de ley, algo que le sirva a la gente más allá de tener la posibilidad de comprarte tremendo auto".

Javier Milei reaccionó fuertemente y destrozó a una de las figuras que tiene la señal de noticias: "Periodista basura inmunda. El video en cuestión deja en claro la basura inmunda que es el periodista en cuestión dado su chicanita".

El fuerte posteo de Javier Milei contra Franco Mercuriali, periodista de TN Captura de pantalla 2026-05-17 095413 Javier Milei sin filtro contra Franco Mercuriali. Foto: X / @JMilei.

"Por un lado, muestra la ignorancia respecto al accionar del diputado al pedirle por algo que ya hacer. Por otro lado, le "exige" que meta proyectos cuando en rigor le debería pedir que intente derogar leyes", siguió escribiendo el mandatario claramente enojado.